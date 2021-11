Samsung Galaxy S22 e S22+: ecco i sensori della fotocamera

Recentemente abbiamo scoperto quali saranno i nuovi sensori della fotocamera del modello Ultra e stavolta arriva il turno di Samsung Galaxy S22 e S22+. A rivelarceli è nuovamente l'affidabile leaker Ice Universe, confermando il mantenimento della stessa strategia delle scorse generazioni. Questo significa che sia il modello standard che quello Plus non si differenzierebbero per il comparto fotografico, immutato fra i due smartphone. La vera differenza fra i due dovrebbe continuare a essere unicamente l'aspetto dimensionale (6,06″ e 6,55″), così come la batteria contenuta all'interno.

Svelati i sensori fotografici di Samsung Galaxy S22 e S22+

Ecco, quindi, che la fotocamera sia di Samsung Galaxy S22 che di S22+ sarebbe contraddistinta dall'introduzione di un nuovo sensore primario. Al posto dell'ISOCELL S5KGW2 da 64 MP ci sarebbe il nuovo GN2 da 50 MP f/1.8, sensore da 1/1,57″ con pixel da 1 µm. Ad affiancarlo ci sarebbe lo stesso grandangolare di S21 e S21+, da 12 MP f/2.2 da 1/2,55″ e pixel da 1,4 µm. Dovrebbe cambiare invece il teleobiettivo 3x, passando da 12 a 10 MP f/2.4 con sensore da 1/3,94″ e pixel da 1 µm. Infine, rimarrebbe la stessa la selfie camera da 10 MP f/2.2 con sensore da 1/3,24″ con pixel da 1,22 µm.

三星S22(6.06英寸)和S22+(6.55英寸)相机参数:

主摄:50MP 1/1.57 1um F1.8

长焦:3X 10MP 1/3.94 1um F2.4

超广角:12MP 1/2.55" 1.4um F2.2

前摄:10MP 1/3.24" 1.22um F2.2 — Ice universe (@UniverseIce) November 29, 2021

Alla luce di questi dettagli, la situazione fotografica fra Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra dovrebbe rimanere la stessa, con il modello Ultra dall'hardware potenziato. Se foste curiosi, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 OGGI è Cyber Monday, scopri ledell'anno da