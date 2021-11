Samsung Galaxy S22 Ultra: i sensori della fotocamera potrebbero deludere

Se si guardano i top di gamma all'orizzonte, Samsung Galaxy S22 Ultra è senz'altro uno dei più attesi per la prossima generazione. Sappiamo già che i primi a debuttare saranno Moto Edge 30 Ultra e Xiaomi 12, senza contare l'accoppiata formata da OnePlus 10 Pro e OPPO Find X4 Pro. Ma se si guarda alle performance fotografiche, con Galaxy S21 Ultra la compagnia ha dimostrato di sapere il fatto suo in termini hardware. Adesso che Huawei è fuori dai giochi, Samsung è probabilmente il brand che più azzarda sui propri dispositivi, come dimostra la scelta di implementare un doppio teleobiettivo. Ci si chiede, quindi, quali saranno le novità per la serie S22, ma per i leaker non ci saranno stravolgimenti particolari.

Un leaker svela quali sarebbero i sensori fotografici di Samsung Galaxy S22 Ultra

Nel tweet di Ice Universe vediamo indicati gli esatti sensori che dovrebbero trovare posto a bordo di Samsung Galaxy S22 Ultra. La configurazione fotografica dovrebbe essere da 108+10+10+12 MP, praticamente la stessa di S21 Ultra. Ma ciò non significa che non ci saranno delle migliorie, come è lecito attendersi per ogni nuovo top di gamma. Nel caso del sensore primario da 108 MP, sarebbe una versione migliorata del già esistente Samsung HM3. A migliorare sarebbero anche i due teleobiettivi, con lo stesso nuovo sensore Sony da 1/3,52″ con pixel da 1.12 µm, apertura f/2.4-4.9 e zoom 3x/10x. Rimarrebbe invece invariato il sensore grandangolare.

S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Sempre secondo le indiscrezioni, i cambiamenti più importanti sarebbero per Samsung Galaxy S21 e S21+, il cui sensore primario da 64 MP sarebbe sostituito dal GN5 da 50 MP. Ma di questo ve ne abbiamo parlato nell'articolo dedicato.

