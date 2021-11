Samsung Galaxy Buds 2 a 53€: con il Coupon Unieuro si sfiora l’errore di prezzo!

Il nuovo Coupon Unieuro valido per una nutrita selezione di smartwatch, cuffie e accessori Samsung vi permette di risparmiare 50€ su prodotti anche già scontati. Il risultato? Alcuni prezzi sono al limite dell'errore: insomma, si tratta di un'occasione ghiotta da non perdere!

Coupon Unieuro: come risparmiare 50€ su tutti gli smartwatch e le cuffie Samsung

Come anticipato in apertura, il nuovo Coupon Unieuro è dedicato esclusivamente ai wearable Samsung Galaxy; in compenso il risparmio è assicurato dato che si parla di un codice sconto del valore di 50€, valido per smartwatch e cuffie Samsung anche già in promozione. Non dovrete far altro che utilizzare il coupon ESPERIENZAGALAXY50 all'interno dell'apposita sezione, per il massimo risparmio. Di seguito trovate alcuni prodotti particolarmente interessanti (tra cui le ultime cuffie TWS Samsung Galaxy Buds 2), insieme al relativo prezzo scontato.

Ovviamente questo è solo un assaggio delle offerte di Unieuro disponibili tramite il nuovo codice (utilizzabile – ricordiamo – per i wearable Samsung).

Di seguito trovate la pagina principale dell'iniziativa di Unieuro, con tutti i dispositivi Samsung in sconto: non dimenticate di utilizzare il codice “ESPERIENZAGALAXY50” per risparmiare 50€! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Prima di lasciarvi segnaliamo anche un errore di prezzo presente sullo store ufficiale di Samsung: acquistando due paia di Buds si riceverà uno sconto del 50%. Lo sconto dovrebbe comparire solo sul modello meno caro ma in realtà sarà attivo su entrambi gli accessori. Quindi acquistando – ad esempio – le Buds 2 e le Buds Pro il prezzo finale per entrambe sarà di 149€, con un doppio risparmio. Se siete interessati affrettatevi dato che si tratta chiaramente di un errore!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Samsung (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

