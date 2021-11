Oclean Black Friday: una ricchissima offerta per i tuoi denti

Il Black Friday è ormai qui, non perdetevi il nostro approfondimento, ed iniziano a fioccare le offerte da tutti gli store più apprezzati online e non solo. Tra questi non manca Oclean, che proprio per il Black Friday 2021 ha lanciato un'iniziativa ricca di offerte e sconti davvero imperdibili su spazzolini elettrici e accessori dedicati.

Oclean Black Friday: tutte le offerte dedicate agli spazzolini elettrici e sugli accessori

L'iniziativa di Oclean per il Black Friday 2021 si divide in più modalità e ognuna di queste porta un risparmio ed una varietà di prodotti su cui fare dei veri e propri affari. Prima di iniziare vi ricordiamo che il periodo promozionale è valido fino alle 8:59 del 30 novembre 2021, quindi anche oltre il Cyber Monday.

Spazzolini elettrici scontati a quantità molto limitate

Fino al 29 novembre 2021, Oclean vi permette di accaparrarvi spazzolini elettrici a prezzi davvero imbattibili, ma dovrete fare molto più che in fretta. Infatti, i pezzi disponibili dalle ore 9:00 del mattino sono solo 5 al giorno e comprendono Oclean F1, Z1 ed il modello smart Oclean X, ottenibili rispettivamente al prezzo in offerta di 9.95€, 18.95€ e 27.95€. Un'offerta che potrebbe essere davvero irripetibile.

Oclean X Pro in offerta lampo con tanti regali

Per chi volesse tutto un kit completo per la propria igiene dentale, Oclean porta in super offerta il suo spazzolino X Pro, di cui trovate la recensione, che non solo viene scontato del 40%, quindi al prezzo di 54.95€, ma una volta messo nel carrello, riceverete in regalo un caricabatterie magnetico, una confezione di filo interdentale e due testine di ricambio. Ma Oclean X Pro non è solo e sul sito troverete altre occasioni in offerta lampo con tanto di regali. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Regali per ogni ordine

Il Black Friday 2021 di Oclean vi porta anche ulteriori omaggi se acquistate durante il periodo promozionale, che ricordiamo ha durata fino al 30 novembre 2021. Infatti, per ogni ordine effettuato, riceverete un filo interdentale Oclean, ma non solo.

I primi 100 utenti del giorno che acquistano sul sito, ricevono 2 testine di ricambio, purché si tratti uno o più spazzolini elettrici. E proprio per gli spazzolini elettrici, chi ne acquista almeno uno riceve altre 2 testine di ricambio con soli 5€ e ben 4 con soli 10€.

Sconti sugli accessori

Per chi necessita di acquistare accessori dedicati agli spazzolini, Oclean sconta del 20% gli ordini dai 39$ a salire, mentre sconta del 30% gli ordini di almeno 59$. Praticamente imperdibili.

Oclean Black Friday – Regali per soglia di acquisto

Ultima, ma non ultima iniziativa è la possibilità di ricevere ulteriori regali per soglia di acquisto. Cosa vuol dire? Che in base ad una determinata spesa, si ricevono altri omaggi oltre a quelli già menzionati.

Infatti, per chi spende almeno 99$, riceverà una borsa Oclean, mentre chi ne spende almeno 169$, riceve lo sterilizzatore S1, poi chi spende 249$ riceve uno spazzolino Oclean One e infine, chi spende 399$ o più, riceve un idropulsore W1.

Trovate la pagina principale dell'evento Black Friday Oclean nel box qui in basso, dove potrete conoscere tutti i prodotti in sconto e fare una scorpacciata di articoli per la vostra igiene dentale. Ricordiamo che l'iniziativa è valida fino al 30 novembre 2021.

