Redroad V17 è l’aspirapolvere senza fili indispensabile per il Black Friday

Uno dei prodotti più attesi dell'anno è stato senza dubbio l'aspirapolvere senza fili Redroad V17, una soluzione potente, versatile e stilosa, perfetta per la pulizia della casa. Con l'arrivo del Black Friday 2021 non poteva mancare tra le offerte più piccanti dell'evento e grazie alla nuova offerta con codice sconto su AliExpress, il prezzo scende e la soddisfazione sale!

Redroad V17 in offerta per il Black Friday: imperdibile a questo prezzo

Il vacuum cleaner si è guadagnato fin da subito il plaudo di utenti e testate grazie ad una combinazione top tra potenza, stile e leggerezza. Recentemente, il nuovo aspirapolvere Redroad V17 ha conquistato la categoria dei marchi di elettrodomestici in un concorso indetto per trovare il miglior dispositivo associato ad un colore fresco: vari portali del mondo hanno citato proprio V17, grazie al suo look inconfondibile e alle sue doppie spazzole a rullo (e la doppia tecnologia HEPA). Il concorso si è già tenuto in Polonia, Turchia e Russia, ed è previsto che arrivi anche negli Stati Uniti, in Germania e in altri paesi. La combinazione di colori ha attirato un numero impressionante di voti e in tanti (tra media e appassionati tech) hanno salutato il nuovo modello di Redroad come l'aspirapolvere più atteso dell'anno. Durante il Black Friday, l'aspirapolvere Redroad V17 scende al miglior prezzo e di certo si tratta di un'occasione da non perdere.

Il vacuum cleaner non si fa notare solo per il suo stile e per il rapporto qualità/prezzo, ma anche per le sue performance. La potenza di aspirazione è il parametro centrale di un aspirapolvere: con un motore top di gamma da 120.000 giri al minuto, una potenza di aspirazione fino a 155AW e 26.500 PA, Redroad V17 è leader nella sua categoria.

Il dispositivo viene proposto con due spazzole per tappeti e due per pavimenti. Con il design removibile facile da utilizzare, gli utenti possono cambiare le spazzole secondo le loro esigenze di pulizia per massimizzare l'efficienza. Inoltre è presente anche una vasta gamma di accessori in confezione: due tipi di spazzole per pavimenti, ugelli piatti e appuntiti a LED, spazzole singole e tubi curvi, spazzole elettriche anti-acaro e non solo. Insomma, c'è tutto l'occorrente per pulire anche luoghi ostici, fessure, letti e divani, tastiere di computer e persino la parte inferiore dei sedili delle auto.

Infine, vi ricordiamo che Redroad V17 ha un sistema di filtraggio aggiornato con doppio HEPA, in grado di offrire il 99,97% di efficienza di separazione dell'aria e della polvere; non solo protegge il motore, ma impedisce anche che acari, spore, polline e forfora fino a 0,1 micron ritornino nell'ambiente. La filtrazione ultra-efficiente protegge tutta la famiglia dalle allergie e dalle varie malattie respiratorie.

Di seguito trovate il link all'acquisto per l'aspirapolvere Redroad V17, direttamente tramite AliExpress e con codice sconto dedicato: il prezzo promozionale per il Black Friday durerà fino al 29 novembre. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da