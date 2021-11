AliExpress Black Friday 2021: tutte le offerte, i coupon e le promozioni

Il Black Friday arriva anche su AliExpress con la solita pioggia di offerte e coupon per festeggiare al meglio l'evento di punta di novembre 2021 (o sarebbe più corretto dire “dell'anno”). Siete pronti a darvi agli acquisti pazzi? E allora andiamo a scoprire che cosa ci aspetta per questi giorni di fuoco!

AliExpress Black Friday 2021: è tempo di offerte e coupon per tutti!

L'evento promozionale di AliExpress dedicato al Black Friday 2021 parte alle ore 9 del 25 novembre e porta con sé una valanga di offerte e sconti fino al 70%. Ovviamente ci saranno coupon da riscattare sulle pagine dedicate così come vari coupon generici. Prima di procedere vi segnaliamo anche due promo utili per risparmiare:

SCONTO di €2 su una spesa di €30 PAGANDO CON PAYPAL

Promo SPENDI E RISPARMIA: €2.5 di SCONTO per ogni €25 di spesa

Inoltre qui sotto trovate la pagina principale dell'evento, utile per farsi un'idea di tutte le iniziative per il Black Friday 2021.

Codici sconto e coupon esclusivi AliExpress per il Black Friday 2021

Chi utilizza spesso AliExpress conosce bene la passione dello store per i codice sconto. Il Centro Coupon è una sezione in cui sono presenti tantissimi codici da utilizzare per determinate categorie, su alcuni prodotti oppure con una soglia di spesa. Per scoprire tutti i coupon generici attivi nel mese di novembre 2021, anche quelli esclusivi di GizChina.it, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Prodotti consigliati & Consegna rapida

Come ad ogni occasione, non mancano i consigli per gli acquisti direttamente da AliExpress: nella pagina dedicata sono presenti i top brand ed i prodotti più apprezzati dagli utenti.

Nella sezione di seguito trovate tutti i prodotti con spedizione rapida, ovviamente direttamente dai magazzini europei di AliExpress.

Gioco Money Hop

Per concludere la nostra panoramica delle offerte dedicate al Black Friday, vi segnaliamo che è ancora attivo il gioco Money Hop visto durante il Singles Day 11.11 (lo trovate a questa pagina) disponibile tramite l'app Android/iOS di AliExpress e che vi permette di ottenere uno sconto di 0.01$ su ogni salto.

Tutte le categorie di AliExpress | Offerte Black Friday 2021

Prima di lasciarvi – in modo che possiamo godervi a pieno tutte le offerte di questo particolare periodo promozionale – vi lasciamo i link di tutte le categorie AliExpress dove sono presenti sconti dedicati al Black Friday. Ne trovate per tutte le esigenze, non solo tech!

