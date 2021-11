Honor 60 senza segreti a poche ore dal lancio

Manca ormai pochissimo al lancio della serie Honor 60: il debutto è previsto per il 1° dicembre, ma ormai il modello base della serie non ha praticamente più segreti. Un nuovo leak ci svela tutto su design e specifiche, lasciando poco o nulla all'immaginazione; d'altro canto, mancano ancora certezze e informazioni chiare in merito al modello Pro, il vero protagonista della gamma.

Honor 60 si mostra senza veli: ecco render e specifiche (quasi) complete

Un noto leaker indiano ha pubblicato i press render dedicati al dispositivo, questa volta con tutte le colorazioni disponibili al debutto (Bright Black, Juliet, Starry Sky Blue e Jade Green). Inoltre ha svelato anche le specifiche quasi complete di Honor 60, dipingendo il quadro di un terminale elegante e performante, dotato di caratteristiche di tutto rispetto. Il dispositivo misura 161,4 x 73,3 x 7,98 mm, per un peso di soli 179 grammi; il tutto ospitando un display OLED da ben 6.67″ con risoluzione Full HD+, punch hole, bordi curvi su due lati ed una frequenza di aggiornamento elevata (non specificata).

Il cuore di Honor 60 sarà lo Snapdragon 778G+, coadiuvato da RAM fino a 12 GB e storage fino a 256 GB. Lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 4.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66W. Lato fotocamere, la back cover ospiterà il tipico modulo a cui ci ha abituati anche il predecessore, con un sensore principale da 108 MP (f/1.9), affiancato da un grandangolo da 8 MP (f/2.0) ed un modulo per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4).

Insomma, ora non ci resta che attendere qualche indiscrezione dedicate al modello Pro e al tanto chiacchierato SE (non ancora confermato dall'azienda). Per tutti i dettagli e i leak dedicati alla serie Honor 60, date un'occhiata al nostro approfondimento.

