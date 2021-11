Honor 60, 60 Pro e 60 SE: tutto quello che sappiamo

Le indiscrezioni intorno alla serie Honor 60, che dovrebbe comprendere anche i modelli 60 Pro e 60 SE, si fanno più insistenti. In questo approfondimento raccogliamo tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali (non appena disponibili) dedicate al trittico in arrivo prossimamente: ecco tutto quello che sappiamo su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in patria.

Honor 60: tutto quello che sappiamo finora sulla nuova serie

Design e display

Parlare del design del prossimo Honor 60 è ancora prematuro, ma un noto leaker cinese ha pubblicato un'immagine rubata che anticiperebbe qualcosina. Il poster mostra quello che dovrebbe essere il retro del dispositivo, presentando un terminale con un look molto simile a quanto visto con l'attuale modello 50 (a proposito, avete dato un'occhiata alla nostra recensione?).

Inoltre viene fatta menzione anche di Honor 60 Pro e Honor 60 SE: anche a questo giro – almeno per il mercato cinese – dovremmo avere tre modelli per la nuova gamma (proprio come avvenuto con la serie 50 cinese). Come sottolineato poco sopra mancano ancora dettagli certi ma potremmo comunque ipotizzare al presenza di display AMOLED con bordi curvi e dimensioni intorno ai 6.5/6.7″ (rispettivamente per il modello standard e il fratello maggiore Pro). Aspettiamoci anche un refresh rate elevato, ovviamente a 90 e 120 Hz. Per quanto riguarda invece la versione 60 SE potremmo ritrovare un pannello LCD flat a 120 Hz, sempre intorno ai 6.7″.

Specifiche tecniche

Altro aspetto in cui mancano indiscrezioni riguarda il comparto tecnico del trittico. Gli attuali dispositivi 50, 50 Pro e 50 SE sono mossi dallo Snapdragon 778G e dal Dimensity 900; di conseguenza è lecito aspettarsi sia un ritorno del dualismo Qualcomm/MediaTek, che un leggero upgrade nella scelta dei chipset.

L'unico dettaglio conosciuto riguarda la potenza di ricarica: sia la versione standard che il fratellone Pro dovrebbero avere il supporto ai 66W (in base ad una certificazione), mentre pare che anche il piccolo della serie potrebbe avere una potenza intorno ai 40W. Per il momento abbiamo tre dispositivi certificati, con le sigle TNA-AN00, ANY-AN00 e LSA-AN00: nel caso di benchmark o di ulteriori certificazioni i numeri dei modelli possono tornare senz'altro utili.

Concludiamo con un dettaglio: i leak riportano che il punto di forza della serie Honor 60 sarà il comparto fotografico, anche se non ci sono informazioni precise.

Honor 60 – Prezzo e uscita

Passando alla presunta data di presentazione di Honor 60, 60 Pro e 60 SE, il trittico sarà lanciato il 1 dicembre 2021, come confermato dalla stessa compagnia. Infine attendiamo notizie per il prezzo: le cifre cinesi della gamma 50 sono partite dai 2.399 yuan (309€) fino ad un massimo di 3.999 yuan (515€). Ricordiamo invece che Honor 50 è arrivato in Italia ad un prezzo di partenza di 529€.

