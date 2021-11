Redmi Note 11T è ufficiale: la nuova serie Note 11 diventa Global e parte da 200€

Dopo il lancio in Cina durante il mese di ottobre la serie Note 11 varca finalmente i confini della patria e arriva in versione Global per il mercato Indiano. Andiamo a scoprire tutte le novità di Redmi Note 11T, nuova aggiunta alla famiglia!

Redmi Note 11T ufficiale: il nuovo medio di gamma per tutte le tasche

Per prima cosa è bene spegnere gli spiriti più bollenti: Xiaomi continua la sua opera di rebrand ed anche il nuovo mid-range si muove in questa direzione. Redmi Note 11T è la versione Global (per l'India) del modello che abbiamo conosciuto come Redmi Note 11 (versione cinese): stesso design e stesse specifiche. Lo smartphone arriva quindi con un display LCD da 6.6″ con risoluzione Full HD+ ed un punch hole per la fotocamera selfie (un'unità da 16 MP). La caratteristiche più importante è di certo il refresh rate maggiorato, a 90 Hz, con tecnologia AdaptiveSync. Inoltre è presente una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, per migliorare la reattività del touch.

Il terminale misura 163,56 x 75,78 x 8,75 mm per un peso di 195 grammi; è dotato di un lettore d'impronte digitali laterale, un porta Type-C per la ricarica (da 33W, che alimenta una batteria da 5.000 mAh) ed una fotocamera rettangolare, posizionata nell'angolo in alto a sinistra della scocca. Il comparto offre una Dual Camera composta da un sensore da 50 MP ed un grandangolo da 8 MP.

Il cuore dello smartphone è il Dimensity 810, chipset 5G supportato da RAM fino a 8 GB e storage UFS 2.2 fino a 128 GB. Il prezzo di vendita di Redmi Note 11T parte da 200€ circa al cambio attuale, ovvero 16.999 rupie indiane. Si tratta di una cifra economica ed accessibile per un terminale di fascia media dal look accattivante e buone specifiche.

Per tutti i dettagli tecnici di Redmi Note 11T vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato al medio gamma di Xiaomi.

