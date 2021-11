Eskute Black Friday 2021: compra 2 bici e risparmia fino a 550€

Con le tante iniziative dedicate al Black Friday, che vi illustriamo qui nel dettaglio, non potevano mancare quelle per le bici elettriche. Tra le più interessanti è presente quella di Eskute, che con il suo Black Friday 2021 vi permette di ottenere un totale di 550€ di sconto grazie ad un Coupon dedicato alle sue bici elettriche, che sono già in offerta.

Eskute Black Friday: ecco come risparmiare fino a 550€ sull'acquisto di due bici in offerta

Quali sono i modelli di bici elettrica a marchio Eskute in offerta? I 4 modelli disponibili si dividono in Wayfarer e Voyager, mountain e-bike con motore posteriore sia con struttura classica che con struttura olandese, che sono attualmente scontate di 100€ e ottenibili in sconto rispettivamente a 899€ e 999€.

Per chi vuole di più, Eskute ha a catalogo le versioni Pro della Wayfarer e Voyager, con motore posto centralmente e con maggiori potenzialità durante la guida, che sono scontate di ben 200€ per un prezzo in offerta per entrambi di 1.599€.

Ma come si ottiene lo sconto sopracitato fino a 550€? Andando a mettere due bici elettriche nel carrello a scelta e applicando il Coupon che trovate nel box dedicato, otterrete un ulteriore sconto di 150€, così che possiate risparmiare ulteriormente sulle bici a catalogo.

Un esempio? Combo Eskute Wayfarer Pro e Voyager Pro, che al posto di 3.598€ in virtù del prezzo già scontato di 200€ a testa e i 150€ del Coupon, vi verranno a costare un totale di 3.048€. La promozione è valida fino al prossimo 29 novembre 2021. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da