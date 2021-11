Partono le offerte di Dreame per il Black Friday: robot e vacuum cleaner per tutte le tasche!

Arrivano le offerte di Dreame per il Black Friday 2021, con tanti robot aspirapolvere e vacuum cleaner in offerta su Amazon, con spedizione Prime: pronti a scegliere il vostro alleato per le pulizie in casa, puntando al massimo risparmio?

Tutte le offerte di Dreame per il Black Friday 2021

Ovviamente tra i modelli raccomandati come non citare i robot aspirapolvere Dreame D9, L10 Pro e Z10 Pro: si tratta di tre dispositivi votati alle pulizie intelligenti, con funzione di aspirazione e lavapavimenti, sistema di navigazione LiDAR con algoritmi SLAM, il supporto ai comandi vocali tramite Alexa e tante altre caratteristiche al top. Tre robottini, tre fasce di prezzo per tutte le esigenze! Le offerte di Dreame per il Black Friday 2021 non si fermano qui: ci sono anche vari vacuum cleaner in promo e ovviamente anche in questo caso si tratta di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Di seguito trovate tutte le offerte dedicate al Black Friday 2021 di Dreame, con vacuum cleaner e robot aspirapolvere a prezzo scontato sia tramite offerta lampo che coupon da applicare (in questo caso bisognerà mettere una spunta alla voce “Applica Coupon” subito sotto il prezzo). Un piccolo appunto: tutte le offerte sono attive dal 22 novembre, tranne quella dedicata al modello T20, che partirà dal 26.

Articolo sponsorizzato.

