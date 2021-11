Anycubic porta le sue stampanti 3D al Formnext 2021

Anycubic, brand leader di stampanti 3D riconosciuto a livello mondiale, ha mostrato e mostrerà le sue ultime innovazioni e soluzioni di stampa 3D a Formnext 2021, la piattaforma leader del settore per la produzione additiva e la stampa 3D industriale, che va dal 16 al 19 novembre 2021 a Francoforte, Germania.

Anycubic: tutti i dettagli delle novità al Formnext 2021

I punti forti della mostra sono Anycubic Photon Mono X 6K e Photon Mono 4K. Queste due stampanti 3D provengono dalla serie Photon Mono recentemente rilasciata. Mono X 6K, versione aggiornata di Mono X, che abbiamo recensito, si presenta come il primo modello desktop 6K da 9″ grazie alle sue dimensioni estremamente grandi, all'elevata precisione e alla velocità di stampa superveloce. Questa stampante sarà una scelta solida per coloro che cercano la massima esperienza di stampa 3D di alta qualità.

La Mono 4K è un modello relativamente entry-level nel mercato delle stampanti 3D in resina. Rappresenta un netto miglioramento nell'area di stampa, nelle dimensioni dello schermo di esposizione e nella precisione di stampa rispetto alla Anycubic Photon di prima generazione. Tutti questi aggiornamenti si basano su ciò che i clienti cercano maggiormente in una stampante 3D.

Oltre a questi due modelli, Anycubic ha mostrato anche Photon Ultra, un prodotto che ha vissuto una fase di crowdfunding per il 2021, dimostrando di essere popolare tra i clienti grazie al grande successo della raccolta fondi con oltre 2 milioni di euro raccolti in un solo mese. La caratteristica principale di questa stampante è il passaggio dalla tecnologia LCD alla tecnologia Digital Light Processing (DLP), che offre una serie di vantaggi tra cui manutenzione da bassa a zero, stampe ad altissima risoluzione e consumo energetico significativamente inferiore.

Infine, era presente anche Anycubic Vyper, la prima macchina Fused Deposition Modeling (FDM) completamente auto-livellante del brand. Questa stampante è concepita come una macchina facile da usare da molti utenti. Con la sua funzione di auto-livellamento veloce e la tecnologia ad alta precisione, gli utenti possono ottenere buone stampe senza la necessità di ulteriori regolazioni dopo la configurazione iniziale.

A Formnext, Anycubic sta tenendo discussioni in corso sui vantaggi della stampa 3D, su come tale tecnologia di stampa può migliorare i processi di produzione tradizionali, nonché sulle innovazioni tecnologiche e sui metodi di produzione rivoluzionari dell'industria della stampa 3D. Andando avanti, il brand continuerà a lanciare stampanti 3D più pratiche e all'avanguardia che consentiranno a questa tecnologia di entrare ancora più settori.

Queste le parole del Vice Presidente del brand, James Ouyang: “Anycubic è stato continuamente dedicato alla ricerca e sviluppo, alla produzione e al commercio di stampanti 3D fin dagli albori della nostra sede. Le nostre stampanti LCD/DLP/FDM forniscono numerose soluzioni di produzione additiva per vari settori. Partecipando a questa fiera, Anycubic sta sfruttando appieno la grande opportunità di scambiare conoscenze con professionisti del settore, apprendere approfondimenti all'avanguardia del settore e ascoltare le voci dei nostri clienti. Speriamo di poter contribuire ulteriormente alla crescita del settore attraverso i nostri continui sforzi”.

Articolo Sponsorizzato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da