Stampanti 3D Anycubic scontatissime con le offerte Black Friday

L'azienda Anycubic è ormai riconosciuta come una delle più esperte in fatto di stampanti 3D ed in occasione del Black Friday 2021 ha lanciato anche la sua iniziativa. Infatti, di seguito troverete la ricchissima selezione di prodotti in offerta sia sullo store ufficiale, sia su Amazon, che però avranno due fasi diverse.

Anycubic Black Friday 2021: ecco le migliori occasioni per le stampanti 3D

Partendo da ciò che ci offre lo store di Anycubic in fatto di sconti, abbiamo in offerta la Mono X, attuale top gamma del brand, la user-friendly Photon Mono, ma anche il comodo asciugatore Wash & Cure Plus e tutta la serie Mega comprendente il modello i3 Mega S, X e Pro, oltre alla novità Photon Mono 4K che sarà in offerta lancio solo per i primi 1.000 fortunati.

Qui sotto trovate tutti i link dedicati alle stampanti 3D in sconto sul sito di Anycubic e ricordiamo che le offerte saranno valide fino al prossimo 4 dicembre 2021, quindi perfettamente in tempo per le vacanze di Natale, oltre che il Black Friday. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Per chi invece non vuole privarsi di tutta la garanzia fornita da Amazon, Anycubic ha portato anche lì il suo Black Friday, con le stampanti 3D Mono X, Photon Mono e Mega S, oltre all'asciugatore Wash & Cure e la resina di stampa aggiuntiva. L'iniziativa sullo store avrà un tempo di promozione dal 22 al 29 novembre 2021, ma in realtà i prodotti sono già disponibili ad un prezzo molto accessibile e possiamo aspettarci che possano essere più bassi durante il sopracitato periodo. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

