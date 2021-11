Realme Watch 2 diventerà più elegante con la nuova colorazione Gold

Sono passati un po' di mesi dal debutto della seconda generazione di indossabili Realme in Italia, ma sembra che la compagnia asiatica abbia ancora delle cartucce in serbo per la sua coppia di indossabili. Realme Watch 2 è stato avvistato nella colorazione Gold nel sito ufficiale indiano, con tanto di immagini e dettagli sul futuro prezzo di vendita.

Realme Watch 2 sta per tornare nella colorazione Gold: ecco com'è fatta

Inizialmente era solo un'indiscrezione riportata da un noto leaker, ma nel giro di poche ore è arrivata una parvenza di conferma da parte del sito ufficiale indiano. Realme Watch 2 Gold è apparso per errore nell'e-commerce, giusto il tempo di essere paparazzato con tanto di immagini e prezzo. In base a quanto si evince dallo screen rubato, il dispositivo avrà dalla sua un design essenzialmente identico rispetto a quanto visto finora. L'unica differenza è rappresentata dalla scocca dorata e dal cinturino color sabbia.

Il resto delle caratteristiche dovrebbe rimanere invariato (qui trovate tutti i dettagli), così come il prezzo; quest'ultimo dovrebbe essere di 3.499 rupie (circa 41€ al cambio), lo stesso del Realme Watch 2 standard. La pagina è stata rimossa ed ora non è dato di sapere quando sarà lanciata questa variante Gold. Inoltre non sappiamo se resterà esclusiva indiana oppure arriverà anche in Europa e restiamo in attesa di ulteriori novità.

