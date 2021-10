vivo, iQOO e Android 12: ecco la roadmap ufficiale

Con la presentazione di Google Pixel 6 si è ulteriormente concretizzato Android 12 e l'aggiornamento sta per arrivare anche sugli smartphone vivo ed iQOO. Come abbiamo già discusso nell'articolo dedicato, ci vorrà un po' di tempo prima che l'aggiornamento stabile arrivi sui moltissimi smartphone Android presenti in circolazione. Ma il fatto che Google abbia ufficialmente rilasciato la ROM AOSP del nuovo robottino verde significa che i produttori potranno accelerarne lo sviluppo.

Aggiornamento 24/10: aggiunta la roadmap di vivo per l'aggiornamento ad Android 12 della gamma iQOO. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

vivo pubblica la roadmap ufficiale per l'aggiornamento ad Android 12 Beta (anche per iQOO)

Nel caso di vivo, l'aggiornamento ad Android 12 arriverà sotto forma di due release software: FunTouch OS 12 in occidente ed Origin OS 2 in Cina. Ma in entrambi i casi manca ancora una presentazione vera e propria, pertanto non abbiamo ancora un'idea pienamente chiara su come appariranno. Al contrario, la “cugina” OPPO ha già svelato ufficialmente come sarà fatta la sua prossima ColorOS 12 ed ha già dato via al programma Beta. Come per tutti i produttori, anche nel caso di vivo la fase di aggiornamento stabile sarà anticipata da una fase di Beta Testing. Ed infatti anche il team software vivo ha pubblicato la roadmap che ci rivela quali smartphone riceveranno la Beta e quando.

Modelli Data vivo X70 Pro+ fine novembre 2021 vivo X60 fine dicembre 2021 vivo X60 Pro fine dicembre 2021 vivo X60 Pro+ fine dicembre 2021 vivo V21 fine dicembre 2021 vivo Y72 5G fine dicembre 2021 iQOO 7 fine dicembre 2021 iQOO 7 Legend fine dicembre 2021 iQOO Z5 fine dicembre 2021 iQOO Z3 fine dicembre 2021 vivo X70 Pro fine gennaio 2022 vivo V21e fine gennaio 2022 vivo V20 fine gennaio 2022 vivo V20 2021 fine gennaio 2022 vivo Y51A fine gennaio 2022 vivo Y31 fine gennaio 2022 vivo Y21 fine gennaio 2022 vivo X50 fine marzo 2022 vivo X50 Pro fine marzo 2022 vivo V20 Pro fine marzo 2022 vivo V20 SE fine marzo 2022 vivo Y53s fine marzo 2022 vivo Y33s fine marzo 2022 vivo Y20G fine marzo 2022 vivo Y12s fine marzo 2022 iQOO 3 fine marzo 2022 vivo S1 inizio aprile 2022 vivo Y19 inizio aprile 2022 vivo S1 Pro fine aprile 2022 vivo V17 fine aprile 2022 vivo V17 Pro fine aprile 2022 vivo Y73 fine aprile 2022 vivo Y51 fine aprile 2022 vivo Y30 fine aprile 2022 vivo Y20 fine aprile 2022 vivo Y20i fine aprile 2022

