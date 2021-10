I migliori smartphone vivo in super sconto grazie al Cashback

Il 2021 di vivo in Italia ha visto l'approdo dei modelli 5G X60 Pro, top gamma, e vivo V21 5G, uno dei migliori modelli per i selfie. La cosa si fa più interessante se è possibile acquistare questi modelli ad un prezzo ridotto, come in occasione del vivo Cashback, che vi dona uno sconto proprio su vivo X60 Pro 5G e V21 5G.

vivo Cashback: ecco come funziona lo sconto su X60 Pro e V21 5G

Prima di conoscere le modalità per partecipare all'iniziativa Cashback, conosciamo meglio i due prodotti in sconto. vivo X60 Pro 5G è il top gamma proposto per l'Italia, qui la nostra recensione, che ripropone con successo la feature della Gimbal Camera 2.0, oltre che l'ottimo chipset Snapdragon 870 e tutta una serie di specifiche da puro top flagship per la multimedialità come la selfie camera da 32 MP ed il display AMOLED.

Per quanto riguarda vivo V21 5G invece, abbiamo uno smartphone molto interessante pensato per la fascia media. Questo solo nel prezzo, visto che la fotocamera anteriore è un punto di forza da vero top gamma, con i suoi 44 MP con OIS e la funzione Dual Selfie Spotlight.

Come fare quindi per averli in sconto? Bisogna acquistare sugli store online o nei punti vendita fisici, fino al 20 novembre incluso, uno tra vivo X60 Pro e V21 5G e grazie al Cashback si otterranno 100€ di sconto sul primo e 50€ sul secondo modello. Come? Bisogna registrare la prova d'acquisto dei prodotti sul sito vivopromo, che trovate a questo link, fino al 5 dicembre 2021. Sulla pagina precedentemente elencata, troverete anche il regolamento e tutte le info inerenti. Se non avete un'idea precisa di dove acquistare il vostro vivo, qui sotto trovate i link per Amazon.

