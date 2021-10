Recensione BlitzHome BH-AO1: la friggitrice ad aria che si crede un forno

Nell'ultimo periodo c'è stata l'esplosione di quello che è il mercato delle friggitrici ad aria, elettrodomestici sempre più presenti nelle nostre case. Ci sono però modelli che si distinguono dal trend generale e fanno anche di più, come nel caso della friggitrice ad aria smart BlitzHome BH-AO1, soggetto di questa recensione, che ha capacità che definiremmo “da forno”.

Recensione BlitzHome BH-AO1 | Friggitrice ad aria smart

Design e materiali

Saltando il contenuto della confezione, che contiene praticamente la sola friggitrice BlitzHome BH-AO1 in recensione con la manualistica, passiamo direttamente al design. Oltre a presentarti moderno, riesce a star bene in ogni contesto, tra l'altro è più squadrata rispetto al modello BH-AF2, ma questo anche per via di una maggiore capienza, visto che siamo sui 13L.

Quanto ai materiali utilizzati, fuori abbiamo policarbonato di buona qualità, ma non eccezionale, mentre è ben fatta l'area a sfioramento dove ci sono tutte le funzioni di cottura del prodotto. All'interno trova spazio l'alluminio.

Funzionalità Smart

Tutto quello che c'è di smart in questa BlitzHome BH-AO1 in recensione è gestito dall'applicazione che porta lo stesso nome del brand. La grafica è molto piacevole e le funzioni sono piuttosto chiare. Una volta fatto l'accesso, potrete quindi settare i tempi di cottura ma anche la temperatura della stessa (fino a 200 °C), oltre a poter accendere e spegnere la friggitrice.

Molto piacevole da utilizzare, ci si può destreggiare tra ben 6 modalità di cottura già impostate sull'applicazione, ma tanto basta. Ovviamente, per restare cauti, è bene controllare il processo di tanto in tanto. Un grosso peccato il fatto di non poterla gestire tramite assistenti vocali.

Cottura

E veniamo al punto focale di questa recensione: la cottura. La friggitrice ad aria BlitzHome BH-AO1 è tale proprio perché, come sappiamo, non necessita di olio per poter friggere i prodotti, ma grazie all'elevata temperatura raggiunta (come già detto 200 °C grazie ad una potenza da 1900W), può rendere praticamente lo stesso effetto in maniera più salutare.

Essendo molto capiente, abbiamo la possibilità non solo di cuocere pietanze come patatine, crocchette di pollo, ma anche pesce di media grandezza, delle fettine di carne oppure addirittura un piccolo pollo allo spiedo, visto che oltre al cestello da rosticceria, abbiamo proprio uno spiedo adibito. Inoltre, grazie al vassoio antigoccia, il grasso non sarà un problema.

Un consiglio sulla cottura va però dato: nonostante lo spazio non manchi, è bene utilizzare quantità dosate. Un esempio, il cestello per le patatine non va colmato, ma è consigliato avere metà capienza libera. Lo stesso vale per quando si usa la griglia o il vassoio antigoccia: meglio ben distribuito che colmo. Ovviamente, il plus di questo tipo di prodotto è sempre la pulizia, visto che non ci sono agenti esterni a sporcare totalmente il vano cottura e di conseguenza è facile da pulire.

Recensione BlitzHome BH-AO1 – Prezzo e conclusioni

Giunti al termine della recensione, bisogna tirare le somme su questa friggitrice ad aria. Ovviamente, per poterlo fare, è bene partire dal prezzo. Su Banggood la BlitzHome BH-AO1 la si può trovare a meno di 150€ grazie al codice sconto esclusivo e soprattutto potete ottenerla in tempi brevi grazie alla spedizione da Europa.

Fatta questa premessa, possiamo dire che per quelle che sono le sue funzioni, per come cuoce il cibo, il prezzo proposto lo vale tutto e molto lo fa anche la capienza, visto che è possibile adoperarsi in più tipi di cottura. Insomma, se cercate una friggitrice ad aria che funzioni quasi come un forno, è probabilmente quella giusta, specie per un regalo per Natale.

