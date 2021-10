IMILAB W12 e W11: gli smartwatch tutto sport e stile per tutti

Quando si fa sport o per le attività quotidiane come il lavoro, avere un wearable è importante, ma spesso lo si preferisce non troppo costoso per una serie di fattori. Ma a prezzi accessibili ci sono soluzioni che uniscano sport e stile? La risposta potrebbero essere gli smartwatch IMILAB W12 e W11, con il loro rapporto qualità/prezzo davvero importante.

IMILAB W12 e W11: quale smartwatch scegliere?

Ma perché scegliere un modello rispetto che un altro? Tutto sta nel concept di questi due smartwatch. Prendendo a esempio IMILAB W12, abbiamo uno smartwatch che nel suo stile fonde quotidianità (che può essere lavoro o studio), ma anche stile e sport. Il fatto che sia sottile, ma con un display circolare abbastanza ampio, lo rende sicuramente adatto ad un polso importante, che può virare ad un'identificazione maschile.

L'autonomia della batteria poi fa sicuramente il suo, durando anche 30 giorni in standby e fino a 14 giorni in pieno utilizzo. Non mancano poi le funzioni di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue (SpO2), il battito cardiaco in tempo reale ed il monitoraggio del sonno. Inoltre, è impermeabile IP68 e supporta ben 13 modalità sportive e le notifiche da chiamate, SMS e applicazioni.

Per chi cerca invece un modello più delicato al polso, oseremmo dire che vira ad un pubblico femminile, allora IMILAB W11 può essere la scelta più azzeccata. La cassa in alluminio, finemente definita, si fonde con il display da 1.09″ che lo rende adatto a polsi più piccoli. Non mancano i monitoraggi riportati anche per il modello W12, ma questo si migliora (almeno per le donne) in quanto ha un programma completo pensato per il benessere femminile. Inoltre, abbiamo fino a 15 giorni di autonomia, IP68 per l'impermeabilità, notifiche e varie modalità sportive.

Trovate entrambi gli IMILAB W12 e W11 in offerta speciale su AliExpress, dove grazie al codice sconto potete acquistarli ad un prezzo veramente competitivo, con il W12 che porta anche un cinturino in omaggio. Ricordiamo che l'iniziativa è valida fino al 15 ottobre 2021. N.B. Se non doveste visualizzare i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

