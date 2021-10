UMIDIGI presenta il suo primo tablet: 4G e Android 11 a meno di 150€

Arriva UMIDIGI A11 Tab, il primo tablet della compagnia cinese: ecco tutti i dettagli su design, scheda tecnica, prezzo, disponibilità ed offerte dedicate al nuovo terminale dotato di connettività 4G e con Android 11 a bordo!

UMIDIGI A11 Tab: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet 4G con Android

Design, display e scheda tecnica

Il primo tablet di UMIDIGI non ha nulla da invidiare ai colleghi più blasonati: il tablet arriva con un ampio display LCD IPS da 10.4″ con risoluzione WUXGA (2000 x 1200 pixel), cornici ottimizzate ed un rapporto superficie/schermo dell'84%. UMIDIGI A11 Tab misura 156.96 x 247.2 x 7.95 mm per un peso di circa 527 grammi ed è dotato di una scocca in metallo. Per la sicurezza, il terminale si affida sia al Face Unlock 2D che al lettore d'impronte digitali posizionato di lato.

Il tablet è mosso dal chipset Helio P22 di MediaTek, coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 8.000 mAh con ricarica da 10W mentre il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 16 MP ed un modulo selfie da 8 MP. Presente all'appello sia il GPS che il supporto alla connettività 4G LTE. Completano il pacchetto un audio Quad Speaker, il BT 5.0, Wi-Fi Dual Band ed un ingresso Type-C. L'azienda ha annunciato anche una tastiera ultra-sottile dedicata al dispositivo, ma si tratta di un accessorio non presente in confezione.

Concludiamo con la parte software: A11 Tab arriva con a bordo Android 11 e non mancano chicche utili come il supporto allo Split Screen, in modo da visualizzare due app contemporaneamente sullo schermo.

UMIDIGI A11 Tab: prezzo, disponibilità ed offerte

Il primo tablet del brand cinese è disponibile all'acquisto su Banggood ed è in offerta lancio: UMIDIGI A11 Tab viene proposto al prezzo lancio di 147€, ma solo per un numero limitato di unità. Più ordini verranno effettuati e più salirà il prezzo, fino ad arrivare alla cifra di listino: quindi, se siete interessati affrettatevi. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu