Bezior X500: la potente eBike va in offerta da Europa

Le eBike sembrano più o meno tutte simili per struttura e capacità, ma ci sono ovviamente modelli che fanno la differenza su strada. Una di queste è senza dubbio la Bezior X500, bici elettrica top gamma ora in offerta con codice sconto sullo store di Geekbuying con tanto di spedizione da Europa.

Codice sconto Bezior X500: la bici elettrica top gamma in offerta su Geekbuying

La eBike Bezior si distingue per un design che ispira subito robustezza e affidabilità, caratteristiche che si riflettono in quelle che sono le specifiche tecniche. Si parte infatti da un motore da 500W, a cui viene abbinata una batteria da 48V/12.8 Ah, rendendo la Bezior X500 in grado di avere un'autonomia fino a 100 km con la pedalata assistita e fino a 45 km in full electric.

Molto fanno anche le ruote di questa bici, visto che troviamo due pneumatici da 26″ adatti a tanti tipi di terreno. Altre caratteristiche sono il display LCD da 5″, la luce LED anteriore per le passeggiate notturne e la certificazione IP54, utile in caso di pioggia. Infine, abbiamo freni a disco idraulici ZOOM H875.

La bici elettrica Bezior X500 è quindi disponibile in offerta sullo store di Geekbuying e potete ottenerla ad un super prezzo grazie al codice sconto dedicato, con il vantaggio della rapida spedizione da Europa. Il link all'acquisto lo trovate nel box qui sotto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

