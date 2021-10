Il rugged watch Amazfit T-Rex ritorna al minimo storico su Amazon

Dopo il debutto al CES 2020 e in Italia, Amazfit T-Rex scende finalmente al prezzo minimo storico grazie al codice sconto dedicato. Un'offerta da cogliere al volo se siete amanti del fitness e aspettavate l'occasione giusta per mettere le mani sullo smartwatch rugged di Huami, un indossabile particolare, votato allo sport e puntando alla massima resistenza.

Amazfit T-Rex a prezzo bomba: lo smartwatch rugged scende al minimo storico

Il dispositivo è dotato della certificazione MIL-STD-810G, ottenuta superando 12 test di qualità sottoposti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Amazfit T-Rex, quindi, è uno smartwatch rugged pensato per gli amanti della natura e dello sport outdoor; a bordo troviamo un pannello AMOLED da 1.3″, il supporto a 14 modalità sportive e l'impermeabilità fino a 5 ATM.

Siete curiosi di saperne di più sul rugged watch targato Amazfit? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del dispositivo, dovete tutti i dettagli su caratteristiche ed esperienza d'uso nel quotidiano. Inoltre, se state valutando l'acquisto dell'indossabile o ne avete già uno e volete sapere come avere le emoticon HD, ecco la guida dedicata.

In basso trovate il link all'acquisto dedicato allo smartwatch rugged: Amazfit T-Rex è in offerta con codice sconto su Amazon, ad un prezzo decisamente allettante (69€). Per beneficiare dello sconto non dovrete far altro che cliccare sul pulsante Applica Coupon presente subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto. NB: se non visualizzate il Coupon oppure il box in basso provate a disattivare AdBlock, grazie!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Amazfit (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

