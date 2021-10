Alldocube kPad è il nuovo tablet economico che gioca a fare il premium

La compagnia cinese non si dà tregua e dopo il modello ultra-economico iPlay 20S torna con un nuovo tablet votato all'intrattenimento e alla multimedialità: si tratta di Alldocube kPad, soluzione completa ed economica già in offerta lampo ad un prezzo interessante!

Alldocube kPad ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Con Alldocube kPad abbiamo un display LCD In-Cell da 10.4″ con risoluzione 2000 x 1200 pixel e cornici abbastanza ottimizzate: ormai i 10″ rappresentano le dimensioni preferite del brand cinese, specializzato in soluzioni per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Il corpo del tablet Android è realizzato in metallo e lungo il frame perimetrale trovano spazio due speaker; lo spessore è di 8.6 mm, per un peso di 475 grammi.

Scheda tecnica

Il cuore del nuovo tablet di Alldocube è il chipset UNISOC Tiger T610, octa-core a 12 nm supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD, con GPU Mali G52 3EE. Lato connettività abbiamo il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi Dual Band mentre per l'autonomia è presente una capiente batteria da 6.000 mAh ricaricabile tramite Type-C.

Immancabile il supporto Dual SIM 4G LTE, in modo da potersi connettere sempre e ovunque. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 5 MP ed una per le videochiamate, sempre da 5 MP. Per concludere, il tablet è dotato di un'interfaccia basata su Android 11, per la massima fluidità.

Alldocube kPad – Prezzo, disponibilità ed offerte

Il nuovo tablet Android Alldocube kPad debutta in offerta lampo, quindi senza la necessità di inserire alcun codice sconto, su Banggood: il prezzo è di 134€ per la sola versione da 4/64 GB. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box in basso provate a disattivare AdBlock.

