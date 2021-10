Alldocube iPlay 20S è il vostro tablet da divano, con Android 11 e 4G | Coupon

In cerca di un tablet low budget? Provate Alldocube iPlay 20S, dispositivo super economico e conveniente, in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa, con un display ampio, 4G e Android 11 a bordo!

Codice sconto Alldocube iPlay 20S: il tablet 4G scende al miglior prezzo di sempre

Il tablet del brand cinese si presenta come l'ennesima alternativa low budget, perfetta per chi cerca un terminale da maltrattare e da utilizzare per i contenuti multimediali. Alldocube iPlay 20S è un perfetto tablet da divano o da letto, dotato di un ampio display IPS da 10.1″ Full HD, due speaker e un corpo sottile e leggero (con una scocca in metallo). A muovere il tutto troviamo il chipset Unisoc SC9863A, accompagnato da 6 GB di RAM e 64 GB di storage. La batteria è un'unità capienta da 6.000 mAh e non mancano Android 11, il GPS e la connettività 4G.

Il tablet 4G Alldocube iPlay 20S è in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

