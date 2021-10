Fire TV Stick 4K Max da oggi disponibile in Italia su Amazon

Mentre si rincorrono le voci in merito ad una chiavetta targata Realme e la prima soluzione in 4K di Xiaomi, Amazon ha lanciato la nuova Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta per lo streaming di sempre per la piattaforma di e-commerce: andiamo a conoscere tutte le novità ed il prezzo di vendita!

Grazie al nuovo processore quad-core da 1.8GHz e 2 GB di RAM, Amazon Fire TV Stick 4K Max ha il 40% di potenza in più rispetto alla precedente generazione: le app si avviano più velocemente, rendendo anche più fluida la navigazione. La nuova versione della chiavetta di Amazon è anche il primo lettore multimediale per lo streaming ad offrire il supporto allo standard di nuova generazione Wi-Fi 6, utilizzando il chipset Mediatek MT7921LS, per uno streaming rapido in 4K anche quando si utilizzano più dispositivi collegati tramite il nuovo standard wireless.

Fire TV Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. Grazie al telecomando vocale Alexa è possibile accendere e spegnere la TV, regolare il volume, cercare e avviare la riproduzione di contenuti direttamente con la voce.

Chiedendo, per esempio, “Alexa, trova film d’azione” oppure “Alexa, metti le hit musicali del momento”, l'assistente vocale si attiverà proponendo i migliori contenuti da guardare e ascoltare. La chiavetta dà accesso a diverse app come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. Inoltre, è possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

