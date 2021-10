OPPO più vicina agli utenti in Italia: aperto Call Center a Milano

OPPO è in perenne crescita in Europa e l'Italia è uno dei paesi che ha accolto meglio il brand in verde. Non a caso si sono raggiunti risultati importanti negli ultimi tempi ed è quindi ora per il brand di essere più vicino agli utenti del nostro paese. Infatti, è ora aperto il primo Call Center di supporto in Italia dedicato agli utenti OPPO.

OPPO Italia: ecco come funziona il Call Center di supporto a Milano

Ci teniamo a essere sempre più vicini ai nostri clienti ed è per questo che siamo felici di annunciare l’apertura di un nuovo Call Center a Milano. Dopo vari training di formazione, nuovi professionisti sono pronti a fornirvi supporto! #OPPOServicehttps://t.co/Jn2kIWvYkI pic.twitter.com/ocvkGTsWRn — OPPO Italia (@oppoitalia) October 7, 2021

La nuova esperienza di supporto clienti di OPPO porta quindi l'istituzione di un numero verde che permette agli utenti di potersi interfacciare direttamente con il brand in caso di necessità di assistenza sui prodotti. Oltre alla Live Chat, alla mail di supporto e i vari centri assistenza autorizzati, ora potrete parlare direttamente al telefono con gli esperti OPPO.

Questo Call Center, sito in Milano, è nato solo in seguito a vari training di formazione, che ha portato a creare nuovi professionisti del settore ora pronti a dare supporto e assistenza per i prodotti della “Green Factory“.

Sicuramente un impianto di fiducia non indifferente per un brand che vuole crescere sempre di più in un mercato sempre più esigente creando una fidelizzazione più ampia. Tutte le informazioni in merito le trovate a questo link, in cui potete trovare tutti i contatti.

