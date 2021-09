SwitchBot Red Tag Sale: 25% di sconto su tanti prodotti smart home

La casa dei sogni oggi è sicuramente una casa intelligente. E se si potesse spendere anche poco per poter avere tanti prodotti smart home? Come nel caso dei prodotti SwitchBot, che con il nuovo codice sconto con il 25% in meno per il Red Tag Sale, porta in offerta il kit per tende Curtain abbinato ai vari prodotti smart home ad un prezzo molto competitivo.

SwitchBot Red Tag Sale: ecco i kit smart home in offerta con sconto del 25%

Ma quali sono i kit smart home in offerta con il codice sconto SwitchBot? Si parte dal kit Curtain, cioè per rendere le tende smart come vi abbiamo mostrato in recensione, che potete acquistare sia singolarmente, oppure risparmiando il kit doppio e quadruplo a prezzi veramente ottimi.

Nel caso vi servissero più dispositivi, SwitchBot ha realizzato una serie di combo sempre in offerta con sconto del 25%. A partire dalla Curtain Combo che comprende anche l'igrometro smart Meter, l'Hub Mini ed il Remote nel Performance Pack, mentre nell'Hub Pack trovate semplicemente i Curtain e l'Hub Mini. Se volete anche un kit per rendere smart non solo le tende ma anche porte e finestre, è in sconto anche la combo SwitchBot Welcome Home.

Infine, se vi servissero proprio tutti i prodotti smart SwitchBot, il brand ha pensato anche a voi che non volete rinunciare proprio a nulla. E allora, grazie alla combo SwitchBot Family, li riceverete tutti ad un prezzo veramente vantaggioso proprio grazie al codice sconto dedicato.

Il Coupon da inserire al checkout per l'offerta Red Tag Sale è 25OFF1, ma affrettatevi, visto l'iniziativa sarà valida fino al prossimo 6 settembre 2021. Trovate tutte le opzioni a questo link sullo store ufficiale.

Articolo Sponsorizzato.

