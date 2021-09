Ulefone Armor 12 5G debutta oggi con un doppio regalo

A distanza di sei mesi dal debutto dell'ultimo rugged phone della serie, l'azienda cinese torna a rinvigorire la famiglia Armor con una nuova aggiunta, ancora una volta votata al 5G. Si tratta di Ulefone Armor 12 5G, uno smartphone ultra resistente dal design accattivante e specifiche solide: andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo, disponibilità e le prime offerte disponibili (alquanto golose).

Ulefone Armor 12 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo arrivato mantiene lo spirito (e lo stile) del precedente, ma offre un design leggermente più elegante ed accattivante. Ancora una volta si tratta di un rugged phone, quindi ritroviamo le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G ed un corpo realizzato in materiali ad alta resistenza. Ulefone Armor 12 5G adotta un display LCD IPS da 6.52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) ed un notch a goccia per ospitare la selfie camera da 16 MP. Il dispositivo misura 175.9 x 82.5 x 14.25 mm per un peso di 296 grammi.

Scheda tecnica

In termini di specifiche, l'ultimo Armor della serie non si fa mancare nulla: abbiamo il Dimensity 700 5G a muovere il tutto, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, una quad camera con sensore principale da 48 MP e il supporto NFC per i pagamenti. La batteria è un'unità da 5.180 mAh con ricarica da 18W (tramite Type-C) mentre lato software è presenta Android 11. Presente all'appello anche la ricarica wireless Qi da 15W.

Non manca una configurazione Dual Speaker e la possibilità di utilizzare la radio FM senza cuffie (quindi sfruttando gli altoparlanti del telefono).

Ulefone Armor 12 5G ufficiale: prezzo, offerte e disponibilità

Il nuovo Ulefone Armor 12 5G viene proposto in offerta lancio a 256€ su Banggood, ma i vantaggi non finiscono qui: per festeggiare il 15° compleanno dello store cinese (qui trovate tutti i dettagli dell'evento) è disponibile anche un doppio regalo. Acquistando il rugged phone si riceveranno anche il caricatore wireless del brand e Ulefone Watch in omaggio. L'iniziativa è valida solo per i primi 100 utenti, quindi – se siete interessati – conviene affrettarvi: di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

