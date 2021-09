Sonos Beam (Gen 2) ufficiale in Italia: Dolby Atmos e nuovi formati audio

Uno dei brand più affermati nell'home audio è sicuramente Sonos, che per ogni suo prodotto ha sempre una cura maniacale. Come nel caso della soundbar Sonos Beam, arrivata in Italia con il nuovo modello o meglio Gen 2, con nuove caratteristiche ed un prezzo in linea con il mercato.

Sonos Beam (Gen 2): tutto sulla nuova soundbar smart

Con la nuova Beam è ora possibile un’esperienza home theater di categoria superiore, così da poter vivere appieno i film e i programmi più attesi dell’autunno. Inoltre, in aggiunta agli oltre 100 servizi di streaming disponibili nell’app Sonos, gli utenti potranno notare importanti miglioramenti relativi all’audio, al design e anche alla confezione:

Audio 3D con Dolby Atmos: tecnologia che ci catapulta al centro dell’azione grazie al peculiare audio coinvolgente.

tecnologia che ci catapulta al centro dell’azione grazie al peculiare audio coinvolgente. Stesse dimensioni con un audio migliore: grazie a una maggiore potenza di elaborazione e alla nuova disposizione degli speaker, Beam è in grado di dirigere e posizionare i suoni in diversi punti della stanza per offrire un’esperienza più realistica. La soundbar è ora compatibile con la porta HDMI eARC della TV, oltre a supportare nuovi formati audio che consentono di dare maggiore definizione ai suoni dei tuoi film e videogiochi preferiti.

grazie a una maggiore potenza di elaborazione e alla nuova disposizione degli speaker, è in grado di dirigere e posizionare i suoni in diversi punti della stanza per offrire un’esperienza più realistica. La soundbar è ora compatibile con la porta HDMI eARC della TV, oltre a supportare nuovi formati audio che consentono di dare maggiore definizione ai suoni dei tuoi film e videogiochi preferiti. Design più elegante: la nuova griglia in policarbonato con fori di precisione garantisce un audio eccellente e rende il design della soundbar adatto a ogni casa, proprio come per Sonos Arc.

la nuova griglia in policarbonato con fori di precisione garantisce un audio eccellente e rende il design della soundbar adatto a ogni casa, proprio come per Sonos Arc. Configurazione facile e ancora più sicura: grazie all’uso di soli due cavi e alle nuove funzionalità NFC, la configurazione è semplice e richiede solo pochi minuti. Basta aprire l’app Sonos, seguire alcuni passaggi e avvicinare il telefono a Beam.

grazie all’uso di soli due cavi e alle nuove funzionalità NFC, la configurazione è semplice e richiede solo pochi minuti. Basta aprire l’app Sonos, seguire alcuni passaggi e avvicinare il telefono a Beam. Audio sostenibile: la nuova Beam è inserita in una confezione sostenibile composta da carta kraft non patinata di alta qualità e da una scatola regalo realizzata al 97% in carta sostenibile, e priva di plastica monouso.

Ottimizzazione Sonos Soundboard

Come tutti gli altri prodotti Sonos, anche la nuova Beam è stata ottimizzata con l’aiuto del Sonos Soundboard (che comprende personalità di spicco del settore musicale, cinematografico e non solo) per offrire l’esperienza audio migliore e più autentica. Beam può inoltre essere ottimizzata con Trueplay, che analizza e adatta in che modo il suono della soundbar si riflette sulle pareti e sui mobili garantendo l’esperienza d’ascolto migliore per il tipo di stanza e set up.

Totale controllo in maniera smart

Sonos Beam Gen 2 può essere posizionata davanti alla TV oppure si può appoggiare a parete in tutta facilità con il supporto Sonos dedicato. Puoi controllare Beam con l’app Sonos, il telecomando della TV, vari assistenti vocali, Apple AirPlay 2, le app di servizi musicali e non solo. Gli utenti possono usare Beam da sola o espandere il sistema in wifi con un subwoofer e una coppia di speaker, per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Nuovi servizi e formati audio

Nel corso dell’anno Sonos prevede di offrire in alcuni mercati l’audio Ultra HD di Amazon Music, che permetterà agli ascoltatori di sentire sugli speaker Sonos tracce in audio lossless fino a 24 bit/48 kHz, e Dolby Atmos Music, un formato audio coinvolgente che supera i confini delle registrazioni in studio tradizionali e ti permette di immergerti completamente nelle canzoni per cogliere ogni dettaglio della musica.

Questi formati audio saranno offerti senza costi aggiuntivi ai clienti Amazon Music Unlimited. L’audio in Ultra HD sarà disponibile su tutti i dispositivi S2, esclusi Play:1, Play:3, Playbase e Playbar, mentre i contenuti Dolby Atmos Music si potranno ascoltare su Arc e Beam (Gen 2). Sempre nel corso dell’anno, Sonos ha anche annunciato il progetto di aggiungere un supporto per la decodifica del formato DTS Digital Surround attraverso la piattaforma S2 su Playbar, Playbase, Amp, entrambe le generazioni di Beam e Arc.

Sonos Beam (Gen 2) – Prezzo e disponibilità Italia

Sonos Beam (Gen 2) sarà disponibile dal 5 ottobre a 499€ sullo store ufficiale e presso i rivenditori aderenti. Per tutte le informazioni e per pre-ordinarla, vi lasciamo il link che vi porta al store.

