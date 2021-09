Recensione Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver: un gioiellino al tuo servizio

Xiaomi Mijia è un lato del brand di Lei Jun che affascina tanti e che sta entrando sempre di più nelle nostre case, con ogni tipo di dispositivo. Che si parli di un elettrodomestico o di un accessorio, oggi rinunciare ad un prodotto Mijia diventa molto difficile. Ed è il caso del cacciavite elettrico Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver, protagonista di questa recensione.

Recensione Xiaomi Mijia Precision Screwdriver

Contenuto della confezione

La confezione dello Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver in recensione è assolutamente minimale, che per questo brand non è mai un difetto ma un marchio di fabbrica. Ciò che c'è all'interno è il prodotto, inteso come il cacciavite elettrico Xiaomi e le 24 punte intercambiabili, la manualistica ed un cavo Type-C per ricaricarlo. L'abbiamo valutato come sufficiente per ciò che deve fare.

Design e materiali

Bello da vedere già di suo, anche rispetto al cugino Wowstick 1F+, il corpo in alluminio opaco così come il case delle punte è davvero gradevole ed usarlo risulta veramente comodo. I dettagli sono ben rifiniti e anche le plastiche sono di ottima qualità. Le punte stesse sono realizzate finemente e danno una sensazione premium.

Funzionamento

Ovviamente, la domanda che sorge spontanea è: come funziona questo cacciavite Xiaomi Mijia? La risposta può essere riassunta in “fa il suo dovere”. Questo perché sia in fase di avvitatura che di svitatura l'Electric Precision Screwdriver fa il suo dovere.

Un consiglio: bisogna tenere bene la mano ferma e soprattutto essere pratici nel tener premuto un tasto mentre lo si regge. Grazie all'ingresso magnetico, la punta si adatta subito e perfettamente e per i lavori di precisione sono sicuramente molto indicati. Non ci aspettiamo possiate smontarci mobili, ma per le piccole cose quotidiane va benissimo. Dotato di due velocità, si adatta praticamente a tutte le esigenze.

Sebbene elettrico, non è smart e non ha un'app dedicata, ma poco importa: avrebbe senso solo con uno smartphone con sensore LiDAR, ma ad oggi chi, se non iPhone, ne è dotato?

Autonomia

Avendo un ingresso Type-C, la batteria del cacciavite Xiaomi è ovviamente ricaricabile. Un modulo da 350 mAh che, considerando l'utilizzo che si fa di questo tipo di accessori, ha una durata che definiremmo lunga, di svariati giorni ed in ogni caso la ricarica è veloce ed in poco si può tornare ad usarlo.

Recensione Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver – Prezzo e conclusioni

Arrivati alla fine di questa recensione, come valutare il cacciavite Xiaomi Mijia? L'Electric Precision Screwdriver, per costi, ha un prezzo sullo store di Banggood di poco più di 25€ grazie al codice sconto esclusivo, ma anche per possibilità di azione è un prodotto che in casa potrebbe essere utile a chiunque. Chiaramente, se cercate un prodotto vicino ai Black & Decker, non è quello dovreste cercare, ma per le piccole cose quotidiane, è sicuramente indicatissimo.

