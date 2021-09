Recensione Raider MD-6350, il metal detector per NEOFITI!

Il mondo dei metal detector, per chi non è addentrato o non ne ha mai ricercato uno, è praticamente infinito, una sorta di deep-web nel quale trovare informazioni di tutti i tipi, da parte di utenti super appassionati di questo genere di prodotti che crea una vera e propria categoria hobbystica.

L'oggetto in prova oggi è un Raider MD-6350, che per chi è addentrato nel settore, non è altro che un clone cinese di un modello più costoso e diffuso prodotto da Garrett, azienda affermata nella produzione di metal detector affidabili e con un buon rapporto qualità prezzo.

Recensione Raider MD-6350

Confezione di Vendita

La confezione di vendita del Raider MD-6350 è un classico box da spedizione, con all'interno:

Raider MD-6350

Cuffia

Sacchetto

Borsa per il trasporto

Manuale

Design e Materiali

Il Raider MD-6350 è realizzato quasi interamente in plastica; nello specifico il supporto per il braccio, la protezione del display e la piastra di rilevamento sono in plastica, mentre il telaio è in alluminio con alcuni particolari in plastica, tra cui le chiusure, i bulloncini di fissaggio e l'impugnatura che è in gomma e favorisce un grip migliore.

Apparentemente molto simile al Garret Euro Ace 350, il Raider MD-6350 a livello costruttivo è ben realizzato e non ha nulla da invidiare a dispositivi decisamente più costosi. Lui si trova facilmente a meno di 150 euro sul mercato, ed è un prodotto destinato ai principianti e a chi si affaccia a questo mondo, senza grosse pretese ma soprattutto senza particolari necessità.

Sulla parte superiore possiede un display, come la maggior parte dei metal detector, che consente tramite i pulsanti fisici di orientarsi tra le varie modalità, regolare la sensibilità della piastra ed impostare la tipologia di metallo che si intende andare a ricercare.

Il suo funzionamento è regolato tramite 4 batterie di tipo “stilo” AA; vi consiglio di non utilizzare batterie ricaricabili in quanto la durata è nettamente inferiore, piuttosto valutate l'acquisto di maxi-confezioni come quelle di Amazon Basics.

La lunghezza dello stelo è regolabile da 106 a 129cm circa ed è adatto, dunque, a persone con qualsiasi altezza; il peso è di circa 1.6kg. La bobina di ricerca è di tipo Double-D Ellittica, ha delle dimensioni di 21 x 28cm ed è impermeabile.

Modalità di Lavoro

Tramite il display e i pulsanti presenti è possibile scegliere la modalità di lavoro tra quelle presenti oppure crearne una personalizzata dove decidiamo personalmente la profondità dell'obiettivo oltre che la sensibilità. I preset disponibili sono cinque, ovvero: zero, gioielli, monete, reliquie oppure personalizzato, come anticipato.

Ognuna di queste modalità possiede una taratura ed una discriminazione diversa, settaggi grazie ai quali riuscirete a trovare la quadra durante l'utilizzo senza troppe complicazioni; gli utenti più esperti si troveranno a proprio agio senza dubbio nella modalità custom, creando un proprio preset a seconda del terreno in cui si lavora ma soprattutto dell'esperienza che si ha già nell'utilizzo di questi prodotti.

La modalità ZERO, invece, è dedicata al rilevamento di qualsiasi tipo di metallo e dovrebbe essere usata quando effettivamente non si ha un obiettivo ben preciso; in questo modalità la discriminazione è impostata al massimo, ciò significa una sensibilità molto alta che potrebbe portarvi di fronte alla segnalazione di qualsiasi metallo, a partire anche dalla carta stagnola, ad esempio.

La scheda tecnica del Raider MD-6350, inoltre, ci dice che la frequenza a cui lavora è pari a 8,58Khz e la profondità massima che è in grado di sondare è di circa 3.5mt. Tali valori sono paragonabili anche ad altri dispositivi in commercio ben più costosi, anche se va detto che sono da prendere con le pinze in quanto a reale affidabilità.

Nella confezione di vendita, inoltre, sono presenti delle cuffie collegabili via cavo al metal detector per poter ascoltare direttamente i suoni al rilevamento; la loro costruzione è di qualità poco più che sufficiente, sono molto leggere e, probabilmente, vi faranno sudare un po' se le indossate per qualche ora.

Come usarlo al meglio

Per i neofiti come me, o per chi usa raramente oggetti di questo tipo, è bene chiarire che il rilevamento degli oggetti avviene solo se il movimento di scansione è effettuato con un passo moderato e con uno spostamento laterale preciso e non a mo' di pendolo, che influenzerebbe negativamente la ricerca, allontanandoci dal target.

Il suggerimento, in linea di massima, è quello di far oscillare sempre parallelamente la bobina di ricerca. Altri accorgimenti da adottare per chi è alle prime armi stanno nella pulizia e nel corretto mantenimento del metal detector: seppur questo sia un oggetto pensato per poter essere utilizzato in ambienti estremi molto polverosi e spesso sporchi, per preservare il funzionamento più a lungo è sempre consigliabile.

Considerazioni e Prezzo

In definitiva il Raider MD-6350 è un buon acquisto se confrontato a modelli più costosi che offrono, grossomodo, prestazioni simili; confrontandomi con altri utenti che hanno provato sul campo sia questo Raider che il modello a cui si ispira, l'originale Garrett Ace 250, ho potuto notare come molti affermino che le prestazioni sono praticamente identiche ad un prezzo quasi dimezzato.

In più anche a livello costruttivo il Raider MD-6350 è ben assemblato e ben realizzato, i materiali sono buoni e non traspare assolutamente l'idea di trovarsi di fronte ad un prodotto cheap.

