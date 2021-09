Tutti in forma con Honor: smartband e bilancia in sconto con Coupon Amazon

Quando si parla di accessori utili per la salute ed il fitness, è impossibile non farsi venire in mente un dispositivo indossabile. Questi gadget ormai fanno parte delle nostre vite e sono disponibili in tutte le forme e per tutte le tasche. Se state cercando una smartband compatta, leggera e super economica, magari in accoppiata ad una bilancia intelligente per tenere sott'occhio il peso, allora questi Coupon Amazon dedicati ad Honor Band 6 e Smart Scale 2 non potranno che ingolosirvi!

Honor Band 6 e Scale 2 imperdibili grazie a questi Coupon Amazon, con tanto di spedizione Prime

Con Honor Band 6 ci troviamo alle prese con un accessorio che non ha bisogno di presentazioni. L'ultima smartband della casa cinese ha debuttato con un design unico, mettendo da parte il solito stile da fitness tracker per offrire un look più simile ad uno smartwatch, ma senza rinunciare alla leggerezza. Il dispositivo offre un pannello rettangolare AMOLED da 1.47″, un vetro protettivo con curvatura 2.5D, monitoraggio dell'attività cardiaca, del sonno e dei livelli di SpO2. Tante modalità sportive, tanti quadranti tra cui scegliere e, soprattutto, fino a 14 giorni di autonomia.

La bilancia intelligente Honor Smart Scale 2 offre fino a 14 parametri (peso, BMI, percentuale di grasso corporeo e viscerale, massa ossea e tanti altri), con misurazioni ad alta precisione. Ovviamente si tratta di una soluzione in grado di interfacciarsi con lo smartphone (tramite l'app dedicata) così da registrare e monitorare i propri dati.

Per quanto riguarda la Honor Band 6, l'indossabile è in sconto a 35.9€ su Amazon, con spedizione Prime: per ottenere questo prezzo non dovrete far altro che inserire il coupon 7RFHPIT7 prima di procedere con il pagamento, nell'apposita sezione. Il codice sarà valido fino alle ore 23:59 del 30 settembre. Invece la bilancia Honor Smart Scale 2 scende a 20.9€ semplicemente mettendo la spunta alla dicitura Applica Coupon 7€ presente nella pagina del prodotto, subito sotto il prezzo di vendita. La promozione sarà valida fino alle 23:59 del 25 settembre.

