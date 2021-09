Samebike LO26-II, la rinnovata eBike è già in offerta da Europa

Le eBike sono ormai un mezzo di uso talmente comune che quasi ce le ritroviamo più delle bici normali. Ma non tutte possono garantire qualità ed efficienza, cosa che alla bici elettrica Samebike LO26-II, versione rinnovata del primo modello, riesce davvero naturale, diventando anche molto conveniente grazie all'offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa.

Samebike LO26-II: la rinnovata bici elettrica è in offerta su Geekbuying

La nuova versione della LO26-II non si discosta molto dal design del modello precedente ma si differenzia per alcuni dettagli di stile. Oltre a ciò, abbiamo un motore da 500W, che permette quindi di raggiungere i 35 km/h, ma anche 35/40 km di autonomia grazie alla batteria da 10 Ah/48 V.

Quanto alle ruote, abbiamo ottime ruote da mountain bike da 26″ ed in ogni caso è una bici pieghevole. Inoltre, può portare un carico fino a 150 kg. Le modalità di pedalata sono 3: pedalata classica, assistita e full electric. Presente anche un comodo display LCD a colori per monitorare la propria pedalata. Non mancano poi freni a disco anteriori e posteriori.

Trovate quindi la nuova bici elettrica Samebike LO26-II in offerta su Geekbuying, che diventa molto conveniente non grazie al codice sconto dedicato, ma anche grazie alla comoda spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

