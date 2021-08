Recensione Trouver Power 12: la potenza sta nelle piccole cose

Tanti, tantissimi sono ormai gli aspirapolvere ciclonici sul mercato. In un universo così vasto, è facile perdersi in modelli e le varie fasce di prezzo. Per questo, con l'aspirapolvere ciclonico Trouver Power 12 di questa recensione, proveremo ad indirizzarvi verso un prodotto che non propone grandi numeri, ma se la gioca in concretezza.

Recensione Trouver Power 12

Contenuto della confezione

Il Trouver Power 12 in recensione arriva in una confezione di medie dimensioni, anche perché quest'ultima ha una serie di compartimenti intelligenti dove riporre le varie componenti. Componenti che però non sono tanti come ci hanno abituato altri brand, ma alla fine dei conti, quelli che ci sono vanno sicuramente bene. Infatti, oltre al nucleo principale con serbatoio, batteria e motore, è presente anche la struttura centrale, la spazzola di default, la spazzola per tessuti e quella per le fessure. Non manca una buona manualistica (anche in italiano), il caricabatterie ed il supporto per appoggiarlo.

Design e materiali

Trouver ha fatto davvero un buon lavoro con il design di questo modello. Infatti, sebbene non sia poi così originale, si distingue per una bella colorazione, grigio metallizzato, una struttura esigua e di conseguenza più leggera e maneggevole.

Per i materiali, anch'essi sono buoni, tra un solido policarbonato ed un utile alluminio della struttura centrale. Interessante il materiale utilizzato per la spazzola, visto che abbiamo un rullo in soffice velluto molto efficace.

Specifiche tecniche

Potenza motore: 450W;

Potenza aspirazione: 23.000 Pa/150AW Max;

Motore: Trouver AERO 5.0;

Capienza contenitore: 0.4 L;

Batteria: 2.500 mAh;

Potenza di aspirazione e funzionamento – Trouver Power 12

Per capire come funziona, dobbiamo valutare ovviamente come si tiene in mano. Come già detto, il Trouver Power 12 in recensione è molto leggero ed è molto maneggevole, permettendoci di arrivare nei punti più difficili senza stancarci. Quello che ci ha sorpreso però è la potenza di aspirazione, in tutte le modalità, da quella Standard a quella Turbo.

Abbiamo trovato veramente buono il raccolto con poche passate, anche grazie all'ottima spazzola che si trova, che tra l'altro non si sporca neanche tanto. Per poter monitorare il tutto, è presente un display LED molto semplice ed intuitivo. Manca un LED sotto la spazzola, però ci si accontenta visto quello che costa.

Autonomia

La batteria di questo aspirapolvere Trouver fa quel che può. Nel senso, copre la pulizia in maniera onesta, ma è chiaro che per avere qualcosa di completo, dovrete affidarvi alla modalità Strong, una via di mezzo tra la Standard e la Turbo, che vi garantisce circa 25 minuti di autonomia. Infatti, la modalità Turbo vi porta in dono solo circa 8 minuti, che per quanto è potente va bene, ma non fa miracoli. La modalità Standard può portarvi orientativamente tra i 45 e i 50 minuti, ma è di conseguenza meno potente.

Recensione Trouver Power 12 – Prezzo e conclusioni

Il ragionamento finale da fare per questo Trouver Power 12 in recensione deve partire necessariamente dal prezzo. Infatti, troviamo l'aspirapolvere in un range di prezzo sui 200€, che per quanto offre e la dotazione, vanno sicuramente bene.

Quindi, per chi è consigliato? Di sicuro, per chi cerca un prodotto senza grosse pretese ma efficace, ma anche a chi vuole spendere poco. Non va a chi cerca un'autonomia molto ampia, ma in questa fascia di prezzo c'è da cercare bene per trovarne di questo tipo. Sicuramente promosso, nei suoi piccoli dettagli importanti. Per conoscere tutti i dettagli, potete consultare anche il sito di YouPin Lab, a questo link.

