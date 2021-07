Recensione Tineco PWRHERO11 SNAP: la semplicità sposa la pulizia

Nel vasto ecosistema di prodotti per la pulizia della casa, gli aspirapolvere ciclonici senza fili ricoprono un ruolo di prim'ordine insieme ai robot. Ne esistono ormai di ogni tipo, fascia di prezzo e funzionalità, ma c'è un brand che offre tra i cataloghi più ampi possibile ed è Tineco, nostra conoscenza di lunga data, che trova sempre il modo di lanciare un aspirapolvere di una certa qualità e che incontra un prezzo onesto, come nel caso del PWRHERO11 SNAP, protagonista di questa recensione.

Recensione Tineco PWRHERO11 SNAP

Contenuto della confezione

Come sempre molto ricca la confezione Tineco, che non fa mancare nulla ai possessori dell'aspirapolvere di turno e non è da meno per il PWRHERO11 SNAP di questa recensione. A differenza però degli altri modelli, stavolta la scatola è compatta, realizzata in materiali riciclati e che sicuramente non ingombra.

Quanto al contenuto, ci imbattiamo subito nelle due aste della struttura centrale, la spazzola principale con LED (sempre utile), il motore con serbatoio e batteria, la spazzola per l'utilizzo manuale per le superfici come i tavoli, l'accessorio per le fessure e quello per i capelli. Presente anche il supporto da muro e la manualistica molto completa. Non manca nulla, insomma.

Design e materiali

Molto simile alla Pure One X nei colori, si distingue per avere un modulo con finiture plastiche trasparenti, questo per via di un serbatoio più ampio, che ben si combaciano alla struttura in alluminio verniciato, stavolta divisa in due blocchi.

Si presenta comunque leggera, semplice e probabilmente sono questi i punti di forza della PWRHERO11 SNAP, è sicuramente un prodotto che spinge per la maneggevolezza e per la compattezza.

Specifiche tecniche

Potenza motore: 450W;

Potenza aspirazione: 20.000 Pa/120W Max;

Rumorosità: 75-85 dB;

Dimensioni: 110.7 x 26.5 x 21.4 cm;

Capienza contenitore: 0.6 L;

Batteria: 2.500 mAh

Potenza di aspirazione e funzionamento – Recensione Tineco PWRHERO11 SNAP

Prima di poter parlare del fatto di quanto sia potente o di come funzioni questo aspirapolvere, bisogna parlare della maneggevolezza. A dispetto del grosso modulo motore e serbatoio, si comporta davvero molto bene e risulta molto comodo sia in modalità standard, sia in modalità ridotta (quindi con struttura con una sola asta), sia in modalità aspirabriciole.

Fatta questa premessa, diciamo che la potenza massima di aspirazione è comunque soddisfacente per essere da 120W. Tra l'altro, sia nella modalità minima che massima abbiamo una rumorosità accettabile. Il LED per illuminare le zone buie è sempre una comodità da non sottovalutare.

Autonomia

L'autonomia è sostanzialmente soddisfacente per una sessione standard di pulizia, non aspettandovi però miracoli. Questo perché si va dai circa 40 minuti in modalità minima ai 15 della modalità massima, che permette un'aspirazione completa, sebbene a volte si sia soggetti a fare più passaggi.

Recensione Tineco PWRHERO11 SNAP – Prezzo e conclusioni

Quando all'inizio parlavamo di prezzo onesto, è perché effettivamente un aspirapolvere come il Tineco in questione dovrebbe costare così. In un range di circa 190-200€, lo troviamo come spesso accade su Amazon, ci sta benissimo e non crediamo debba costare di più, ma neanche di meno.

E questo ci porta alle conclusioni di questa recensione del Tineco PWRHERO11 SNAP, che secondo noi è rivolto ad un pubblico che cerca un aspirapolvere senza fronzoli, comodo, leggero e che faccia il suo dovere senza strafare con opzioni smart di altri modelli conosciuti, che però forse hanno dalla loro un'autonomia più ampia.

