Xiaomi sta testando un nuovo smartphone con SoC Samsung

È quasi paradossale che Samsung, il produttore di smartphone più grande al mondo, sia partner di praticamente tutti i suoi competitors. Specialmente in Cina, dove diverse aziende hanno collaborato negli anni con il colosso sudcoreano. Se vi ricordate, infatti, Meizu fu la prima compagnia nella storia a produrre smartphone con chipset Exynos che non fossero targati direttamente Samsung. Al suo posto è subentrata vivo, che giusto di recente ha lanciato la serie vivo X60, con gli unici smartphone a montare l'Exynos 1080.

Xiaomi e Samsung saranno partner? La teoria acquisisce nuovi dettagli

Ma non finisce qui, perché si vociferava che il chipset Samsung sarebbe potuto debuttare anche su smartphone appartenenti ad altri brand. Oltre ad OPPO, anche Xiaomi avrebbe testato la realizzazione di un inedito smartphone basato sull'Exynos 1080. Così non è stato, almeno finora: in rete comparve tempo addietro un fantomatico Xiaomi “orion“, smartphone testato con lo stesso chipset di vivo X60.

Adesso è comparso un altro smartphone, nome in codice Xiaomi “lepus“. Da notare che “orion” (Orione) e “leprus” (Lepre) sono due nomi accostabili, visto che la costellazione della Lepre è subito sotto a quella di Orione. Ma astrologia a parte, il collegamento fra i due dispositivi è evidenziata dal leaker Digital Chat Station, secondo cui Xiaomi starebbe testando un nuovo smartphone con l'appoggio di Samsung.

Al leak di Digital Chat Station si aggiunge anche quello di Xiaomiui, rivelando quelle che sarebbero alcune delle sue specifiche. Oltre ad uno schermo con refresh rate a 90 Hz e forse di una fotocamera sotto allo schermo, si menziona una tripla fotocamera da 50 MP (con sensore Samsung GN2) con grandangolare e teleobiettivo 3x.

