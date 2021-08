Niente Italia per Google Pixel 6: toglietevi lo sfizio con gli sfondi ufficiali

C'è molta curiosità attorno a Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, anche perché Big G ha alzato il sipario e ha svelato praticamente tutto su di essi. A questo giro, i top di gamma Google sembrano molto invitanti, sia per il cambio di look (per quanto polarizzante sia) che soprattutto per l'utilizzo del SoC Tensor proprietario. Per non parlare del comparto fotografico, che si prospetta di alto livello. Peccato che, salvo cambiamenti imprevisti, la serie Pixel 6 non verrà commercializzata in Italia, assente fra gli 8 paesi a cui saranno destinati. Una nota amara ma che può essere (molto parzialmente) addolcita dalla possibilità di usare i nuovi sfondi ufficiali.

Gli sfondi ufficiali di Google Pixel 6 sono disponibili al download

A differenza di immagini e specifiche dei prossimi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, gli sfondi ufficiali non sono stati pubblicati direttamente da Google. È grazie al team XDA se ne siamo in possesso, in quanto sono stati estratti con un “inganno” software dall'app Sfondi. Lo stile adottato è molto colorato e vivace, con soggetti saturi e a tratti caricaturali. Le immagini che vedete qua sopra sono ovviamente compresse, ma potete scaricare i file originali in risoluzione 3120 x 1440 pixel (cioè la risoluzione di Pixel 6 Pro). E dato che la serie Pixel 6 sarà dotata di schermo punch-hole, tutte le immagini sono realizzate con in mente il foro posto centralmente. Perciò l'utilizzo di queste immagini è indicata soprattutto su smartphone con questo tipo di schermi.

