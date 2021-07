Xiaomi Mi 9 si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 | Download

Ieri è toccato a Mi 9T, oggi a Mi 10T in Europa e adesso anche Xiaomi Mi 9 inizia a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Stabile. In questo modo, Xiaomi comincia a portare il suo ultimo major update anche sui top di gamma di due generazioni fa. Per quanto la sua politica di aggiornamento Android non sia entusiasmante, gli aggiornamenti della MIUI vengono portati avanti per molto tempo. In questo modo, anche chi possiede il flagship 2019 potrà aggiornare all'ultima versione della sua UI proprietaria.

Aggiornamento 07/07: l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 9 inizia a farsi strada anche in Europa. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Parte l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Stabile per Xiaomi Mi 9

Se seguite la dinamica di aggiornamento Xiaomi, allora potreste intuire che l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 9 è ancora ben lungi dall'essere diffuso ovunque. Per il momento, il roll-out riguarda la China Stable, con la build V12.5.3.0.RFACNXM, perciò per gli utenti Global ed EEA bisognerà ancora attendere.

Parte il roll-out Global | Aggiornamento 18/06

Anche i possessori non cinesi di Xiaomi Mi 9 iniziano a ricevere il tanto atteso aggiornamento che porta con sé la MIUI 12.5. La build in questione è la V12.5.1.0.RFAMIXM, quindi fa riferimento alla versione Global, ma l'update è ancora limitato a pochi utenti. Sì, perché anche in questo caso ci troviamo dinnanzi al rilascio Stable Beta, quindi sta arrivando unicamente ai beta tester Mi Pilot.

Anche in Europa | Aggiornamento 07/07

Finalmente l'aggiornamento con la MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 9 sta arrivando anche in Europa. Anche in questo caso, però, la build V12.5.1.0.RFAEUXM è ancora in fase Stable Beta. Ma se proprio non ce la faceste attendere e voleste comunque provare la nuova UI, potete scaricare ed installare manualmente la ROM (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. Ottimizzazione – MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. Aggiornate le patch di sicurezza Android a giugno 2021.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità -Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità -Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità -I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



