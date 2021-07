OnePlus 9 Pro è IP68 ma il CEO sconsiglia di farci il bagno

Per quanto siano sempre stati dispositivi tutto sommato completi in termini di specifiche, gli smartphone OnePlus peccavano della mancanza di impermeabilità. Dal 2021 però, il trend è cambiato, grazie a OnePlus 9 Pro, il primo certificazione IP68. Ma siamo sicuri di poterlo utilizzare liberamente in acqua? Il CEO del brand non è troppo d'accordo.

OnePlus 9 Pro: per Pete Lau la certificazione d'impermeabilità IP68 un semplice dettaglio di qualità, ecco perché

A parlare quindi dell'impermeabilità di OnePlus 9 Pro è direttamente il CEO Pete Lau. In un post su Weibo, il massimo dirigente del brand, ha spiegato che sì, il nuovo top gamma 2021 è certificato per la resistenza alla polvere e all'acqua con grado IP68, che permette quindi un'immersione totale per un certo lasso di tempo, ma che è semplicemente un dettaglio indicativo dell'alta qualità di realizzazione della scocca.

Questo perché, continua Lau, le condizioni di immersione e di conseguenza impermeabilità sono testate in laboratorio, quindi non sono influenzate dai numerosi agenti esterni che in un luogo del genere non sono presenti. In parole povere, OnePlus vi fornisce uno smartphone dalla grande qualità costruttiva, ma non vi sognate di farci il bagno o almeno, che non vi venga in mente di portarvi 9 Pro in acqua di mare.

La pratica di sconsigliare di usufruire dell'impermeabilità di un dispositivo non è una novità, ma difficilmente una persona a capo di un'azienda così importante si espone in maniera così netta in merito. Che sia un tentativo di evitare eccessive richieste di assistenza proprio a causa delle immersioni? Tra l'altro, non è l'unico problema a cui deve venire a capo Pete Lau, viste le vicende con Geekbench.

In ogni caso, se volete sapere come va OnePlus 9 Pro, vi lasciamo la nostra recensione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu