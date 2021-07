Xiaomi migliora la Galleria della MIUI e la rende molto più veloce

Una delle app di sistema della MIUI che utilizziamo di più sugli smartphone Xiaomi è senza ombra di dubbio quella della Galleria. Che si stiano consultando foto e video realizzati o che si stiano visualizzando screenshot catturati nel tempo, la Galleria è un elemento fondamentale. Oggigiorno siamo soliti catturare un numero mediamente molto alto di immagini, ma ciò ha una conseguenza. A meno che non si faccia utilizzo delle piattaforme cloud, avere tante immagini e clip salvate in memoria significa rischiare di rallentare la memoria del dispositivo. Ovviamente il primo elemento del sistema operativo a risentirne è proprio l'applicazione che gestisce la galleria: proprio per questo, Xiaomi sta preparando un aggiornamento che ne migliorerà la rapidità di utilizzo.

Xiaomi aggiorna l'app Galleria: aumenta notevolmente la velocità della MIUI

Con l'ultimo aggiornamento rilasciato avevamo già visto un primo passo in questa direzione, ma quello che sta per arrivare sarà molto impattante. Un video della stessa Xiaomi ci dimostra tutte le ottimizzazioni eseguite, a partire dalla velocità di apertura dell'app Galleria quando non è già in background. Oltre alla più immediata apparizione della griglia multimediale, possiamo notare come anche lo stesso caricamento a schermo dei files sia decisamente più repentino. Ciò vale sia per le foto che per i video, le cui anteprime appaiono immediatamente anziché doversi caricare. Una maggiore velocità di esecuzione che si riflette anche sulla cancellazione di file, che si tratti di foto singole, a gruppi o interi album.

Ad oggi, questo aggiornamento della Galleria nella MIUI non è ancora stato rilasciato e Xiaomi non ha ancora confermato quando arriverà. Presumibilmente potrebbe fare la sua comparsa all'interno delle prossime release della MIUI 12.5 Beta, se non addirittura nella prossima MIUI 13.

