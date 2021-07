Recensione Lefant M210s: il (piccolissimo) robot aspirapolvere pulisce bene e costa meno di 120 euro

Negli ultimi mesi, posso dire di aver testato praticamente tutti i più importanti robot aspirapolvere. Ne ho provati di tutti i tipi, in grado di aspirare, di lavare, di pulirsi autonomamente e di essere controllati con tutti gli assistenti digitali. Tutti prodotti di qualità che, seppur con un ottimo rapporto qualità prezzo, non sempre erano adatti a tutte le tasche. Tant'è che se c'è una cosa che mi avete sempre chiesto, è quella di trovare un'alternativa (veramente) economica, in grado di garantire comunque una buona pulizia.

Mi sono messo alla ricerca, ed alla fine ho trovato Lefant. E, lo so, probabilmente il nome di questo brand non vi sembrerà molto familiare, anche perché in occidente non è ancora molto diffuso. Per ora. In realtà Lefant è un'azienda cinese che dal 2011 ha iniziato a produrre droni, per poi ampliare il suo plafond di dispositivi investendo moltissimo nella ricerca e nello sviluppo. Da questi investimenti sono nati molti dispositivi per la casa smart, tra cui una serie di robot aspirapolvere molto interessante, tra cui troviamo Lefant M210s: è un robot dalle dimensioni molto compatte, in grado di garantire una buona potenza d'aspirazione, e che con il coupon che trovate in basso potreste acquistare a meno di 120 euro.

Recensione LeFant M210s: piccolo, potente il giusto, a meno di 120 euro

Contenuto della confezione

Date le dimensioni estremamente compatte del robot aspirapolvere, la confezione del Lefant M210s è decisamente piccola. Al suo interno però, sono inclusi tutti gli accessori utili ad utilizzarlo immediatamente: oltre al robot, è presente la base di ricarica, il contenitore dello sporco, due panni mop per la lucidatura dei pavimenti con il relativo supporto e 4 spazzole laterali rotanti.

Design e materiali

Il design del Lefant M210s è molto simile a quello di altri prodotti della sua categoria, eccezion fatta per le dimensioni. La forma è perfettamente circolare, il diametro è di 27 cm e lo spessore è di soli 7.5 cm, il che gli rende possibile la pulizia anche in zone più anguste, sotto le quali altri robot non sarebbero riusciti ad arrivare. Insomma, è tra i robot aspirapolvere più piccoli che ho mai testato, e questo anche perché non è dotato di alcuna torretta laser per la navigazione: la planimetria e il rilevamento degli ostacoli, vengono gestiti da un sensore ottico posizionato nella parte anteriore del robot e che riesce a coprire un angolo di 180°.

A differenza degli altri robot aspirapolvere, il Lefant M210s non dispone di un sensore per gli urti e gestirà tutto con il sistema ottico: il risultato è comunque buono, anche se in alcuni casi potrebbe impiegare qualche secondo in più per riuscire a capire come superare un determinato ostacolo.

Sul retro ci sono due grandi prese d'aria che, come in ogni robot aspirapolvere, potrebbero tendere a spostare ulteriormente lo sporco e portarlo in giro: ma nonostante questo particolare, al quale ormai siamo abituati con questa tipologia di dispositivi, al termine del ciclo di pulizia il Lefant M210s è riuscito ad aspirare ogni particella di sporco, anche grazie alle due spazzole laterali rotanti che, tra le altre cose sono protette da uno strato in silicone che evita l'aggrovigliamento di capelli e peli. È la prima volta che vedo una soluzione del genere, e devo dire che è piuttosto funzionale.

È importante però, non lasciarsi “illudere” dalla presenza del mop: il Lefant M210s dispone di un panno per la lucidatura dei pavimenti, ma non di un serbatoio d'acqua. È chiaro che si tratta di un compromesso dovuto al prezzo bassissimo del prodotto, che però è stato “tamponato” dalla presenza del mocio: con questo panno il robot catturerà anche la polvere più sottile presente sul pavimento, ottimizzando il processo di pulizia.

Il contenitore dello sporco, poi, ha una capienza di ben 500 ml. E, credetemi, per un aspirapolvere compatto come il Lefant M210s è un'ottima dimensione, che vi permetterà di pulire una superficie di oltre 200mq senza dover mai svuotare il contenitore.

Piuttosto standard la base di ricarica, che ho trovato forse un po' troppo leggera e che integra nella parte superiore una spazzola con la quale si potrà pulire l'aspirapolvere in fase di manutenzione. Il problema della basetta però è sempre quello: qualora l'aspirapolvere dovesse andarci vicino ed urtarla, si sposterebbe con molta facilità, facendo perdere il punto di partenza all'aspirapolvere stesso.

Applicazione

La gestione del Lefant M210s è affidata ad un'app chiamata LeFant Life, disponibile sia per Android che per iPhone. E, ad essere sinceri, è proprio l'applicazione forse la caratteristica che meno mi è piaciuta di questo piccolissimo robot. A partire dalla lingua, disponibile solo in cinese ed inglese, fino ad arrivare alla rappresentazione della planimetria che – data la qualità delle immagini – è come se ti riportasse negli anni '80.

Tutto sommato però, seppur estremamente semplice, l'app del Lefant M210s è piuttosto funzionale e permette l'impostazione delle modalità di pulizia (ce ne sono ben 6), oltre che alla programmazione della pulizia automatica, l'impostazione della potenza d'aspirazione tra le tre modalità disponibili, e tutte quelle funzionalità basiche che ci si aspetta da un prodotto del genere.

Non è possibile però gestire le stanze e dividerle in zone per poterne pulire una in particolare: ad ogni avvio, il robot pulirà l'intero appartamento e sì, questo è un'altro dei compromessi che bisogna accettare per potersi portare a casa un prodotto di questa qualità ad un prezzo davvero irrisorio.

Potenza d'aspirazione e pulizia

Sotto la scocca, il Lefant M210s nasconde un motore in grado di garantire una potenza d'aspirazione di 1800 pa. Certo, non è tra i robot aspirapolvere più potenti (e veloci) del mercato, ma è uno dei modelli in cui il rapporto tra prezzo di vendita e potenza d'aspirazione è più alto. C'è da dire però che in alcune situazioni potrebbe avere delle limitazioni. Nei miei soliti test con briciole di pane e caffè il Lefant M210s non ha avuto alcun problema ad aspirare qualsiasi granello sul pavimento, ma con la farina le cose non sono andate poi benissimo: in questo caso, cioè nel caso in cui sul pavimento sia presente sporco con particelle molto piccole e compatte, per poter pulire bene la superficie sarà necessaria una doppia passata.

E lo stesso succede sui tappeti. Dato il prezzo di vendita non possiamo pretendere che il Lefant M210s riesca a riconoscerli, ma grazie alle sue ruote ben carrozzate riesce a salirci senza alcun problema. Il punto è che la potenza d'aspirazione non è tale da riuscire a garantire una pulizia più profonda su superfici di tipo tessile, il che porta alla conclusione che non è neppure un prodotto adatto alle moquette.

Insomma, il Lefant M210s da il meglio di se su superfici più dure, come pavimenti e parquet: in questo caso, la pulizia avviene sempre correttamente e in maniera piuttosto precisa e riesce ad aspirare non solo la polvere, ma anche capelli e peli di animali domestici. Ed avviene anche con una rumorosità piuttosto contenuta: al massimo della potenza d'aspirazione il Lefant M210s emette circa 61 dB, ma nelle altre due modalità è praticamente impercettibile.

Batteria

La batteria del Lefant M210s è una 1800 mAh che nei miei test ha reso possibile la pulizia di una superficie di circa 60 metri quadrati in poco più di 70 minuti (sì, è piuttosto lento) passando dal 100% a circa il 20%. Il che mi lascia supporre che i 100 minuti di autonomia garantiti dall'azienda siano più che veritieri.

Il tempo di ricarica però è piuttosto lento: per passare dallo 0 al 100% di batteria sono necessarie circa 3 ore, il che rende forse più macchinosa la funzionalità con la quale se in fase di pulizia dovesse scaricarsi la batteria, il robot tornerebbe alla base di ricarica per poi riprendere il lavoro da dove interrotto.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo ufficiale del Lefant M210s è di 179.00 euro, ma con il nostro coupon potreste acquistarlo in sconto a 118,74 euro. Ed è un prezzo che personalmente non ho mai visto in un prodotto del genere. È chiaro che il Lefant M210s si inserisce in quella fascia di prezzo piena zeppa di alternative, perlopiù cinesi, che promettono tanto ma che poi non concludono praticamente nulla: ebbene, non è questo il caso. Si tratta di un robot aspirapolvere estremamente compatto, che garantisce una buona potenza d'aspirazione ed un rapporto qualità prezzo più che bilanciato.

Certo, quelli di LeFant devono lavorare di più sull'applicazione ed il connubio tra potenza d'aspirazione e mancanza del contenitore per l'acqua potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Ma a meno di 120 euro quella del Lefant M210s è una delle migliori pulizie che potreste trovare.







