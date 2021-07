Realme Book è dietro l’angolo: immagini e video ufficiosi

Realme è indubbiamente il produttore di smartphone più giovane in circolazione, ma al contempo uno dei più promettenti. Grazie anche alla spinta data dalla nascita come “costola” di OPPO, il brand si è saputo imporre come scelta ideale per chi è alla ricerca della maggiore convenienza. In un mondo dove marchi storici come Huawei e Xiaomi iniziano ad avere prezzi praticamente equivalenti alla controparte più mainstream, se ne sentiva il bisogno. E dopo i risultati record raggiunti, Realme è pronta ad ampliare il proprio ventaglio di prodotti, toccando anche settori mai esplorati finora come quello dei notebook. Realme Book: questo sarà il nome del primo laptop del brand: andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati tra design, specifiche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 12/07: nuove immagini ci svelano per intero il design che caratterizzerà Realme Book. Trovate tutti i dettagli direttamente nella sezione “Design e display”.

Realme Book: tutto quello che sappiamo sul primo notebook del brand

Design e display

Dopo tante chiacchiere, voci, conferme e smentite, ecco come sarà fatto il notebook Realme. Le prime immagini dal vivo pubblicate dai colleghi di Android Authority lasciano pochissimo spazio ai dubbi, confermando anche il nome del terminale. Realme Book presenta un corpo in alluminio, speaker stereo ed un display LCD anti-riflesso da 14″ Full HD con rapporto in 3:2.













Lo schermo presenta cornici ottimizzate ma al momento non ci sono dettagli su dimensioni e versioni in arrivo sul mercato. Le immagini pubblicate ci mostrano un dispositivo dal design ampiamente collaudato: un ultrabook dal corpo leggero, con uno spessore contenuto.

Alle foto dal vivo si aggiungono i più dettagli render prodotti da OnLeaks, mostrandoci Realme Book da tutte le angolazioni. La scocca misura 307 x 229 x 16 mm ed include un tasto Power comprensivo del sensore ID per lo sblocco biometrico.

Specifiche e caratteristiche

Essendo un notebook di nuova generazione, Realme Book sarà dotati di soluzioni targate Intel, con CPU i3 ed i5 11th Gen. Non sappiamo ancora se ci sarà una GPU dedicata, così come i tagli di memoria e l'amperaggio della batteria. Sulla base dei feedback ricevuti dalla community, si è parlato anche dell'interazione tra smartphone e laptop, potendo così sfruttare al meglio l'ecosistema Realme. Le immagini ci rivelano anche il reparto I/O, dotato di una porta USB Full Size, due porte USB Type-C e l'ingresso mini-jack.

A distanza di sei anni dall'ultima versione, il 24 giugno Microsoft ha annunciato Windows 11. Si tratta della nuova incarnazione del sistema operativo della casa statunitense il quale introdurrà vari modifiche all'interfaccia utente e miglioramenti nelle prestazioni. Il debutto del sistema è previsto entro fine anno, molto probabilmente verso fine novembre o inizio dicembre. A poche ore dall'annuncio di Microsoft arriva la risposta di Realme: il primo notebook avrà dalla sua Windows 11. Ciò potrebbe offrire anche uno scorcio del periodo di uscita del terminale (ma ne parliamo nel paragrafo successivo).

Realme Book – Prezzo e data d'uscita

Come preannunciato, durante l'evento di lancio di Realme GT Global, il 15 giugno, si è parlato anche di Realme Book e Pad. Purtroppo però la compagnia si è solo limitata ad annunciare l'esistenza dei due dispositivi. Inoltre ha regalato una breve anteprima mostrando il design del suo notebook; manca ancora una data di lancio ma Realme ha annunciato un programma di collaborazione con gli utenti per coinvolgerli nello sviluppo del laptop. Oltre a questo terminale verrà lanciato anche il primo tablet del brand, ma anche per questo dispositivo non abbiamo una data.

Tuttavia Realme ha annunciato la presenza di Windows 11 a bordo e ciò si traduce in un dettaglio importante: il sistema operativo sarà disponibile entro fine anno, ma l'azienda ha annunciato che questo arriverà sotto forma di aggiornamento quando Microsoft comincerà il roll out. Quindi Realme Book non sarà lanciato a fine anno ma debutterà prima, con Windows 10 a bordo per poi offrire l'update quando arriverà la nuova versione.

Per quanto riguarda invece il mercato internazionale, il notebook sbarcherà in versione Global e la divisione nostrana ha già confermato che sia il primo laptop che il tablet arriveranno in Italia. Per prezzo e disponibilità nel nostro paese bisognerà pazientare: tutti i dettagli saranno confermati prossimamente.

