Huawei festeggia l’Italia con il 12% di sconto su tutto il catalogo online

Sono passati un paio di giorni dal trionfo a Wembley della Nazionale Italiana ma c'è ancora voglia di far festa e questo riguarda anche i brand che da anni hanno un rapporto speciale con il nostro paese. E non è da meno Huawei, che in occasione della vittoria di EURO2020 da parte dell'Italia ha dedicato un'offerta con codice sconto su tutto il catalogo!

Huawei: ecco i prodotti migliori su cui applicare il codice sconto per l'offerta dedicata all'Italia

L'universo Huawei è davvero molto vasto e si compone di prodotti molto interessanti adatti ad ogni esigenza. Volete rivivere le emozioni delle partite dell'Italia su un display ampio ma facile da trasportare? Vi consigliamo allora il MateBook D 14 con Intel Core i5 di 10a Gen, disponibile già ad un prezzo interessante ma che con il codice sconto dedicato diventa davvero imperdibile.

Magari volete tenervi in forma proprio come i nostri Azzurri? Potete valutare l'acquisto di un Huawei Watch Fit Elegant, che oltre al prezzo scontato dal codice, vi regala fino al 31/07 una comodissima bilancia smart Huawei Scale 3. E se volete rivivere la colonna sonora di questi Europei 2021, potete acquistare i nuovi auricolari Huawei FreeBuds 4, qui recensiti, con tanto di speaker Bluetooth in omaggio, ad un prezzo imbattibile.

Ma come fare per avere i prodotti sopracitati o comunque tanti altri prodotti in sconto? Bisogna applicare il codice ACAMPIONIEUROPA al checkout una volta selezionato il prodotto o i prodotti preferiti e ottenere quindi il 12% di sconto fino al 19 luglio 2021. Vi lasciamo a questo link lo store ufficiale di Huawei e sotto l'offerta applicata ai prodotti precedentemente elencati.

N.B. Se non doveste visualizzare i box con il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu