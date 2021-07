FIIDO X e X Lite a un passo dal debutto: ecco prezzo e caratteristiche

Nelle scorse settimane la casa cinese ha anticipato il debutto della sua nuova e-bike, chiamata FIIDO X. Ora finalmente comincia ad alzarsi il sipario ed ora l'azienda ha confermato ufficialmente una valanga di dettagli tra prezzo, caratteristiche, data d'uscita e perfino la presenza del modello “minore” FIIDO X Lite: ecco tutto quello che c'è da sapere su entrambi i dispositivi in arrivo a luglio!

FIIDO X e X Lite in arrivo su Indiegogo: tutto su caratteristiche e prezzo

In termini di design e stile, FIIDO X si presenta come una sorta di successore spirituale del modello D11 (protagonista anche della nostra recensione). Le linee del telaio sono semplici e minimali, ma lo stesso è realizzato in lega di magnesio ultra-leggero. Ciò si traduce in un peso di 3 kg ed una robustezza al top. Inoltre il corpo diventa ancora più elegante e funzionale, dato che l'asta del sellino è integrata nella struttura ed ospita al suo interno una batteria al litio da 417.6 Wh, nascondendo i cavi nella struttura.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche si parla di un motore da 40 N/m, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h e di restituire un'autonomia fino a 130 Km. Immancabile la presenza di un cambio Shimano a 7 rapporti mentre gli pneumatici a bordo sono soluzioni da 20″. Ovviamente la nuova FIIDO X offre un design pieghevole: il meccanismo di piegatura è nascosto all'interno del corpo, un nuovo sistema che rende il telaio ancora più affusolato.

Che cosa cambia con FIIDO X Lite? Gran parte delle caratteristiche rimangono invariate ma abbiamo una batteria meno capiente, in grado di offrire un'autonomia fino a 60 Km. Inoltre il sistema di freni idraulici del modello X viene sostituito da un sistema meccanico. Le dimensioni sono le stesse (150 x 100 x 58 cm) mentre il peso complessivo risulta poco più leggero nel modello Lite.





La nuova e-bike FIIDO X debutterà ufficialmente su Indiegogo il prossimo 13 luglio, anche in versione Lite. Qui trovate la pagina dedicata ad entrambe, direttamente sulla piattaforma di crowdfunding. Il prezzo di vendita del modello X è di 1.999$, ma ovviamente sono previsti degli sconti per le fasi iniziali (potete già accedervi visitando la pagina su Indiegogo). FIIDO X sarà acquistabile in early bird a 1.399$ oppure a 1.099$ in super early bird. Per quanto riguarda il fratello minore X Lite, in questo caso sarà acquistabile in early bird a 1.099$ oppure in super early bird a 899$.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu