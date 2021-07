HarmonyOS si espande: è già su 30 milioni di dispositivi

La sfida di Huawei è sicuramente ardua. L'avvento di un nuovo sistema operativo è sempre una grande incognita, ma pare che in patria non stia andando male. Infatti, HarmonyOS è già 30 milioni di installazioni su vari tipi di dispositivi.

HarmonyOS: 30 milioni di installazioni in poco più di un mese

A comunicare questo traguardo è stata la stessa Huawei, che spiega come HarmonyOS sia distribuita su dispositivi intelligenti di vario genere, inclusi smartphone e tablet. Il grande risultato per il colosso cinese è l'aver raggiunto queste cifre in appena poco più di un mese dal lancio il 2 giugno 2021. E pensare che si tratta ancora di una Beta disponibile per determinati modelli cinesi. L'obiettivo è di portare il sistema operativo proprietario su oltre 100 dispositivi Huawei e Honor.

Considerando inoltre l'attenzione che anche l'utenza Global sta iniziando a dare ad HarmonyOS, non è affatto escluso che per fine 2021, magari con l'approdo in maniera stabile del sistema anche da noi, Huawei possa arrivare al numero di dispositivi aggiornati prefissato, cioè oltre i 100 milioni. Questo sembra essere solo il preludio di un'espansione a cui seriamente credeva solo il brand che l'ha progettata e che ancora oggi non gode totalmente della fiducia dei consumatori.

In ogni caso, se volete saperne di più, vi lasciamo il nostro approfondimento, che trovate a questo link e nel video sopra. Se volete sapere quali sono i dispositivi predisposti per l'aggiornamento, vi lasciamo la nostra scheda.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu