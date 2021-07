La pedalata è low cost con Niubility B12 in offerta da Europa

Siamo ormai nei mesi estivi inoltrati ma la voglia di farsi una pedalata non è ancora passata. E se non si vuole spendere troppo, una bici elettrica come la Niubility B12, parente della B14 che abbiamo provato, in offerta con codice sconto su Geekbuying, può essere un'idea interessante, specie con spedizione da Europa gratis.

Codice sconto Niubility B12: la bici elettrica è in offerta su Geekbuying

Dalle fattezze compatte e particolari, la e-Bike di Niubility si distingue anche per le sue caratteristiche principali. Su tutto, il buon motore da 350W, che abbinato alla batteria da 7.8 Ah, permette di ottenere un'autonomia fino a 25/30 km. La velocità massima, come ormai sappiamo, è limitata a 25 km/h, ma tanto basta in città. L'inclinazione massima che può raggiungere è di 25°.

Quanto alle altre componenti, abbiamo doppie sospensioni, ma anche freno a disco posteriore. Le ruote sono invece da 12″, che garantiscono un buon grado di pedalata su strada e sono anche rinforzate. In ogni caso, è presente anche un'illuminazione LED per le passeggiate notturne. Le modalità di pedalata sono 3 e sono: manuale, assistita e full electric.

Trovate la bici elettrica Niubility B12 in offerta con codice sconto su Geekbuying all'ottimo prezzo di 309.9€, che diventa ancora più conveniente abbinato alla comoda spedizione da Europa gratis.

