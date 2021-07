CHUWI SurPad: il tablet 4G con 128 GB UFS scende al miglior prezzo di sempre

La multimedialità oggi passa da tante sorgenti, ma si richiede spesso mobilità. Per questo, il nuovo tablet Android 4G CHUWI SurPad risponde perfettamente a queste esigenze, grazie alla sue specifiche ed il prezzo molto interessante, specialmente se in offerta con codice sconto grazie ad uno dei nostri store preferiti.

CHUWI SurPad: specifiche e prezzo del nuovo tablet 4G Dual SIM Android low cost

Design e scheda tecnica

Dallo stile molto simile a quello dei top gamma di CHUWI, il nuovo SurPad è molto elegante ma anche molto attuale. Ma non solo il design, anche la scheda tecnica parla a suo favore. Partendo dal display, un pannello Full HD IPS da 10.1″ 16:10 (1920 x 1200 pixel), ma anche un buon chipset come il MediaTek Helio P60, comprensivo di GPU Mali-G72 MP3 ed il comparto memorie con una RAM da 4 GB LPDDR4X e 128 GB di storage UFS, non comune su questi modelli.

Passando alla fotocamera, quella posteriore ha un sensore da 8 MP così come quella anteriore. Per la batteria, è presente un capiente modulo da 8.000 mAh. La chicca del prodotto però è sicuramente il 4G Dual SIM, che può diventare anche un'espansione di memoria rinunciando ad una scheda. Presente poi Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band. L'audio fuoriesce da uno speaker stereo. Supportato l'OTG. Inclusa anche una comoda cover tastiera.

CHUWI SurPad – Prezzo e disponibilità

Il tablet CHUWI SurPad scende ad un prezzo decisamente contenuto sullo store di Banggood, grazie al codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

