Amazfit diventa partner ufficiale per gli smartwach di Spartan in occasione della prima gara italiana

Amazfit conferma la sua posizione di partner di una delle più grandi manifestazioni sportive a livello mondiale annunciando la sua partnership con le edizioni italiane Spartan. La prima gara, che si terrà il 10 e 11 luglio a Maggiora, in provincia di Novara, vedrà il coinvolgimento del brand per supportare gli atleti e garantire una perfetta performance fisica durante e dopo le intense gare che andranno ad affrontare nel corso dei due giorni.

Il 10 e l'11 luglio Amazfit supporterà gli atleti nella prima Spartan Race di Maggiora (Novara)

Amazfit è infatti Official Partner delle gare Spartan in tutti i territori USA e EMEA, occasioni perfette per permettere a tutti gli atleti di testare le funzionalità del recentissimo T-Rex Pro su uno dei percorsi ad ostacoli più estremi al mondo. Amazfit ha dato il via alla sua partnership con Spartan nel marzo 2021 e si appresta a testare il suo nuovo smartwatch rugged durante le Obstacle Course Races che si terranno negli Stati Uniti e in Europa. La collaborazione italiana avrà luogo per la prima volta il 10 luglio a Maggiora, e continuerà per tutto l'anno 2021.

Creato per resistere anche alle attività outdoor più estreme, Amazfit T-Rex Pro ha superato 15 test di livello militare e di resistenza all'acqua fino a 10 ATM, rendendosi indistruttibile alla maggior parte delle condizioni e delle sfide. Ha funzioni complete di monitoraggio della salute e del fitness, tra cui 100+ modalità di sport per le attività all'aperto.

Per l'occasione il nuovo rugged watch scende di prezzo su Amazfit.shop grazie al coupon dedicato: utilizzando il codice sconto SPARTAN si risparmieranno 20€ sull'acquisto di T-Rex Pro (lo trovate qui).

