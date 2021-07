ADO A20F: la nuova Fat Bike è in offerta da Europa

Tra le bici elettriche più apprezzate sul mercato, troviamo senza dubbio quelle con ruote più grandi e rinforzate. Ma di solito sono anche le più costose, così Fat Bike come la bici elettrica ADO A20F possono essere una soluzione molto interessante, specie in offerta con codice sconto da Europa su Geekbuying.

ADO A20F: la Fat Bike elettrica in offerta con codice sconto su Geekbuying

Lo stile di questa bici elettrica ADO non è dissimile dalla A20, che abbiamo recensito, di cui però viene raddoppiato il motore che ora passa a 500W. La velocità massima è sempre da 25 km/h, con un'autonomia fino a 70 km in modalità assistita, grazie alla batteria da 36V 10.4 Ah. Essendo una Fat Bike, anche i suoi pneumatici sono grandi e rinforzati, essendo da 20″ x 4″.

Quanto ai freni, abbiamo due freni a disco meccanico, oltre ad ammortizzatori anti-shock. Presente il cambio Shimano a 7 velocità, un display LCD per monitorare la pedalata ed anche un'entrata USB per ricaricare il proprio smartphone. Non manca poi un faretto LED per le pedalate notturne e c'è anche una certificazione IPX5 nel caso si mettesse a piovere. Nel caso voleste conoscere a fondo questa bici elettrica ADO, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Trovate la nuova Fat Bike ADO A20F in offerta con codice sconto su Geekbuying all'ottimo prezzo di 798.43€, che si rende ancora più conveniente considerando la comoda spedizione da Europa completamente gratis e rapida. Per tutti i dettagli, potete comunque rifarvi a questo link.

