I tuoi ricordi in un attimo sul PC con il Card Reader DriverGenius | Coupon Amazon

Con le vacanze che per molti si avvicinano o per chi fotografa eventi, i ricordi in fotografia sono ancora un must se si usa una fotocamera e non lo smartphone. Quindi un buon Card Reader USB-C come quello di DriverGenius, che si trova ora in offerta con Coupon su Amazon ad un prezzo molto interessante.

DriverGenius: come acquistare il Card Reader USB-C in offerta con Coupon Amazon

Prima di capire come acquistare il Card Reader in offerta con il Coupon, conosciamo meglio il prodotto. Quello di DriverGenius è un utile lettore di schede SD pensate per le fotocamere, ma anche per smartphone. Infatti, questo dispositivo, collegabile tramite USB Type-C supporta le Micro SD, ma anche le Card SD 4.0 e le Compact Flash.

Insomma, tutto lo storage di cui avete bisogno, anche perché è presente il supporto agli standard UHS-II SDXC/SDHC e anche UHS-I. Non compatibile invece con il vecchio UHS. Ottima anche la compatibilità con molti sistemi operativi Windows e MacOS, così non temerete di non poterlo utilizzare.

Trovate quindi il Card Reader USB-C 3-in-1 DriverGenius su Amazon ad un prezzo di offerta di 14.71€. Per ottenere però questo ottimo prezzo, bisogna spuntare il Coupon interno alla pagina che vi permetterà di visualizzare il costo indicato grazie allo sconto del 20%. Trovate il link all'acquisto qui in basso.

