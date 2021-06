Xiaomi: non solo Mi TV 6, arriva anche la serie ES 2022

Dopo aver fatto l'impossibile negli scorsi mesi per gli smartphone, Xiaomi si concentra ora sui grandi schermi. E se Mi TV 6 sta già facendo parlare di sé, anche la nuova serie smart Xiaomi Mi TV ES 2022 sembra proiettata per fare successo, tra ottime specifiche tecniche ed un prezzo onesto.

Xiaomi Mi TV ES 2022: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Simile nel design alla serie di smart TV più economica EA 2022, la nuova gamma Xiaomi si piazza esattamente a metà strada tra appunto i modelli borderless low cost e la serie Mi TV 6, che coprirà quindi la fascia più alta. Quanto all'immagine ufficiale postata, sembra poi anch'essa un prodotto con bordi molto sottili, se non per la parte bassa ma è naturale per questo tipo di elettrodomestico. Non se ne conosce la diagonale, ma non è escluso si possa partire dai 55″.

Andando poi a conoscere i primi dettagli sulle specifiche tecniche, abbiamo un pannello con tecnologie che puntano al miglioramento della qualità dell'immagine, come i LED multi-zona, una precisione della gamma cromatica ad alto livello e soprattutto una grande luminosità. Essendo smart, non mancheranno di avere dalla loro il sistema operativo MIUI for TV almeno in versione 3.0, ma anche una buona dotazione hardware interna utile al fine di garantire un funzionamento fluido.

Xiaomi Mi TV ES 2022 – Prezzo e data di uscita

La data di uscita di questa nuova serie di smart TV definita “mainstream” dalla stessa Xiaomi è fissata proprio insieme alla Mi TV 6 il prossimo 28 giugno 2021, ma il target di prezzo di questi ES 2022 vira al ribasso e soprattutto ad un range intorno ai 519€ (4.000 yuan), che quindi punta ad un pubblico meno esigente ma comunque desideroso di avere un prodotto di qualità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu